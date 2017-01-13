مقاومة تعز تقتتل فيما بينها وسقوط قتلى وجرحى

قال مسعفون وشهود عيان ان شخصين على الاقل قتلا مساء يوم الخميس اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين موالين لرجل الدين ابو العباس واخرين موالين لمسلح قبلي وسط تعز .

اندلعت في الساعات الاولى من فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين عدد من افراد المقاومة الشعبية في باب موسى وسط مدينة تعز

وامتدت الاشتباكات الى التحرير الاعلى والاسفل والضبوعة حسب ما افاد به سكان محليون ل"يمن24".

مصدر محلي قالآآ ان اشتباكات اندلعت فجر اليومآآ ولا زالت حتى اللحظة بين فصيلين يتبع الأول القائد السلفي "أبو العباس" قائد الجبهة الشرقية، والفصيل الثاني غزوان المخلافي، ويعتبر من أحد المقربين من العميد صادق سرحان.

وفيما لا تزال الاشتباكات مستمرة فقد طالب عددا من الناشطين بتفعيل دور مدير الامن في المدينة وضبط طرفي المواجهات وايداعهم السجن لتحل السكينة والامان على المدينة التي تحاصرها المليشيات من الخارج ويغتالها ابنائها من الداخل

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