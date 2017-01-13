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العميد جواس ينفي تسلم قيادة محور العند

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 13 يناير 2017 11:15 صباحاً

 

نفى قائد محور العند اللواء ثابت جواس ان يكون قد تسلم قيادة محور العند والذي عين قائدا له قبل اسابيع  .

مكتب اللواء جواس نشر تعقيبا حول خبر تسلمه قيادة المحور جاء فيه  : تعقيب من مكتب العميد الركن ثابت جواس حول ما نشره موقع إخباري في عدن وذلك مساء يوم امس الأول الثلاثاء بخصوص استلام محور العند العسكري وعليه وجب التوضيح تعقيبا للجميع تعقيبنا هو انه لم يحصل استلام او تسليم لمحور العند واللواء 131 مشاه حتى يومنا هذا، وأن ماورد في الخبر بالموقع ليس له اساس من الصحة بل ان العميد الركن ثابت جواس لم يتم تسليمه اللواء والمحور او جبهة كرش ولازلنا بانتظار نزول لجنة عسكرية من المنطقة الرابعة ومن دوائر وزارة الدفاع حسب الطرق والمراسيم الرسمية المعمول بها في اي عملية استلام وتسليم للوحدات والمحاور العسكرية.

 

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