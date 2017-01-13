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قبائل الصبيحة وأفراد من لواء زائد تنخرط في القتال وتسيطر على عدة مواقع بالوازعية ..

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شبوه برس - خاص - طور الباحة الصبيحة
الجمعة 13 يناير 2017 11:05 صباحاً

 

حسب مصادر عسكرية وأخرى مشاركة بالمقاومة تقول بأن المقاومة المكون من قبائل الصبيحة وأفراد من الجيش الوطني من لواء زائد بقيادة عبد الغني السروري تلتحم مع المقاومة التي يقودها العميد علي سيف العلقمي ويتقدمون إلى منطقة أمسعدي والتي وصلها القائدان العميد عبدالغني الصبيحي قائد لواء زايد والقائد العميد علي سيف  في الظريفة لتحرير مديرية الوازعية حسب أفادة مصادرنا من هناك..

 مع تقدم للمقاومة المرابطين  بجبهة المنصورة بقيادة القائد مراد جوبح  والشيخ سعيد الضابح الذين يقودان الجبهة هناك ..

 

وكما أفادت المصادر بأن قبائل الصبيحة ستباغت الميليشيات من ثلاث أتجاهات بحيث تكون قبيلتي الأغبرة والعركمة من اتجاة جبال الصيبارة والظهورة وذي ثارة ومن أتجاة المنصورة والميحفر  قبائل الكعللة والشبيقة والعلقمة والقصيرة وفي الأتجاه الثالث هناك قبائل السادة بني الأسرار  والظريفة وستلتحم المقاومة التي شكلة طوق من الخناق على الميليشيات التي تتهاوة بين الحين والآخر أمام  ماتحرزه قبائل الصبيحة  والمقاومة وأفراد من لواء زائد، من تقدم كبير في كل مواقع الجبهات الغربية الشمالية  لمديرية المضاربة المحاذية لمديرية الوازعية  ...

* من  أ. جلال السويسي

 

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