إغتيال عبد الفتاح اسماعيل لـ ‘‘علي حسين القاضي‘‘ والكولونيل باري رئيس الاستخبارات البريطانية في عدن (حلقة 13)

عبد الفتاح اسماعيل يغتيال ‘‘علي حسين القاضي‘‘ والكولونيل باري رئيس الاستخبارات البريطانية في عدن (حلقة 13)

من كتاب اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي تأليف: محمد حسن عوبلي وزير الدولة الاتحادية ووزير المعارف سابقا

عرض وتلخيص: د.علوي عمر بن فريد

الحلقة (13)

الاغتيالات تضرب عدن:

تمكن عبد الفتاح اسماعيل من اغتيال الكولونيل باري. رئيس الاستخبارات البريطانية في عدن في وضح النهار.. امام المصرف الأهلي في عدن.

وفي نفس الوقت حدث اغتيال السيد تشارلس رئيس المجلس التشريعي في عدن على يد ارهابي من أعضاء الجبهة القومية اسمه "بدر" وقد تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، ولكنه تمكن من الفرار قبل تقديمه للمحاكمة، وقد أخطأ السيد عبد القوي مكاوي بوصفه رئيس الوزارة بعدم إلقاء كلمة "رثاء" في حق السير آرثر تشارلس.. ووقع المكاوي في الفخ عندما سئل من قبل أحد أعضاء المجلس:

"هل يدين رئيس الوزراء عمليات الإرهاب هذه التي امتدت إلى رئيس المجلس التشريعي نفسه؟ وهنا أدرك مكاوي أنه قد وقع في فخ سياسي.. وكان عليه الرد بالنفي أو بالإيجاب فقال: "انني أؤيد الإرهاب كجزء من العمل المسلح لإنقاذ بلادنا"!!

ملكة بريطانيا تعلق الدستور وتطرد حكومة المكاوي:

حصلت الوزارة البريطانية على أمر رسمي من الملكة بإقالة السيد عبد القوي مكاوي وتعليق دستور عدن وبالتالي اصبحت عدن بدون وزارة وبدون مجلس تشريعي.. وإخضاع الحكم فيها للمندوب السامي مباشرة!!!

القاهرة تحاول جمع احزاب الجنوب:

رأت السلطات ان لا مجال من توحد الأحزاب الجنوبية في جبهة واحدة، وهنا قامت:

"جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل" وحل الأصنج حزبه ودخل في الجبهة، ورفض قحطان الشعبي والجبهة القومية ذلك علانية.. كما رفضت رابطة الجنوب العربي الدمج لأنها لم تؤيد الكفاح إلا أن ثلاثة قياديين من الجبهة القومية وقعوا على المثياق الجديد وهم:

علي السلامي، وطه مقبل، وعلي زين، وقد أعلن قحطان فصلهم من الجبهة القومية!!

أما الرابطة فقد أغلقت مكاتبها في القاهرة ولكن فرعها في جدة ظل قائما، وحصلت جبهة التحرير على تأييد كبير من شباب عدن، وعاد المكاوي إلى عدن وحاول مقابلة المندوب السامي إلا أنه رفض ثم عاد إلى القاهرة وشكل جناحا إرهابيا باسم "التنظيم الشعبي" ونفذت جبهة التحرير عمليات عنف في عدن ضد القوات البريطانية وبعض الموظفين العرب ورأت بريطانيا في جبهة التحرير ووجودها أشد خطرا من الجبهة القومية!!

ابعاد حضرموت عن الاتحاد:

قررت بريطانيا عدم دمج حضرموت والمهرة مع الحكومة الاتحادية.. لكي تحتفظ بهما في حالة سقوط حكومة الاتحاد في أيدي جبهة التحرير!!

وقد اتصلت بريطانيا بالسيد الأصنج للتخلي عن فكرة الوحدة مع اليمن ولكنه رفض العرض البريطاني، وتصاعدت عمليات الارهاب في عدن

قحطان يطلب العودة إلى عدن:

تمزقت الجبهة القومية وفقدت كل شيء حتى الاتحاد السوفيتي لم يمدهم بشيء، وقبلت حكومة عدن منحه "العفو السياسي الكامل" في الأثناء وصل اللورد بيزيك الوكيل الدائم لشؤون المستعمرات وابلغ حكومة الاتحاد برفع القاعدة العسكرية من عدن، وكانت ضربة قاصمة للحكومة الاتحادية وسددت بريطانيا طعنة ثانية للحكومة الاتحادية عندما أعلنت قبولها لقرارات الأمم المتحدة حول مصير المنطقة!!

اغتيال رئيس المؤتمر العمالي:

بعد أن سيطرت جبهة التحرير على كافة المراكز الشعبية الحساسة في عدن، سيطرت بسهولة على المؤتمر العمالي العدني بواسطة رئيس المؤتمر علي حسين القاضي، وفقدت الجبهة القومية كل شيء وكل أمل.. ولجأت إلى الإنتقام، فقام عبد الفتاح اسماعيل باغتيال القاضي وفر إلى تعز وهزت الحادثة شعب عدن..!

وذكر السيد عوبلي في الفصل 32من كتابه:

بريطانيا تقرر إعادة الجبهة القومية:

مع تزايد عنف "جبهة التحرير" وادعاء المكاوي في الأمم المتحدة بأنه الممثل الوحيد لشعب عدن والجنوب العربي كله!! فكرت بريطانيا في إعادة الجبهة القومية، وتم الاتصال بقحطان الشعبي وفيصل عبداللطيف، وعبد الفتاح، وسيف الضالعي، وقبلوا التعاون مع بريطانيا ودفعت لقحطان ثمانين الف جنيه استرليني وزعها على أعضاء مجلسه كما زودته بالعتاد اللازم من القاعدة العسكرية في عدن، ولعدم مقدرتهم العمل من الأراضي اليمنية تحولوا إلى الولايات الاتحادية وعدن واتخذوها مركزا لعملياتهم، وكان المذكورين أعلاه يتقاضون من بريطانيا ضعف مرتبات أي وزير اتحادي!!

واصبح قحطان عميل محتمل لبريطانيا !! ورغم أن المندوب البريطاني ترنبول يؤيد حكومة الاتحاد باخلاص ولكنه أصيب بخيبة أمل حين وجدها منقسمة على نفسها وقدم مشروعا وافقت عليه الحكومة البريطانية لقيام حكومة ائتلافية عريضة تشمل وزراء من حكومة الاتحاد والتحرير والرابطة وكان يقصد ابعاد الجبهة القومية وعزلها، وقد قبلت حكومة الاتحاد المشروع كحل لحقن الدماء وإعادة الاستقرار إلى المنطقة إلا أن المكاوي والأصنج رفضا بشدة ذلك الاقتراح وبذلك لم يكن هناك مناص من استعمال الجبهة القومية ضدها.

وإلى اللقاء في الحلقة (14)

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