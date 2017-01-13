منذ
بحث سياسي : مشروع الهوية الجنوبية المغيبة منذ خمسين عام ومشروع التسامح والتصالح
  (كيف نفهم التسامح و التصالح بين مرحلتين (مرحلة السلمية و مرحلة ما بعد الحرب) .. هل التسامح و التصالح اساس قيام دولة الجنوب واساس بناء الفكر الوطني للهوية الجنوبية؟)   مقدمه للموضوع. أن رؤيتنا للحقائق أهم بكثير من الحقائق نفسها وهذا يعني ان الهوية الجنوبية هي الفيصل في
منذ 14 دقيقه
التسامح والتصالح ليس شيكاً علي بياض
  غداً تحل علينا ذكري ١٣ يناير بأ طلاق مبدأ التصالح والتسامح بين مختلف أطراف الصراع الجنوبي لطي صفحة أليمة في التاريخ الجنوبي وقد أحسنت جمعية ردفان الخيرية بعدن تبني مبدأ التصالح والتسامح الذي أودي بالجمعية الي تجميدها وتجميد أموالها لدي البنوك خلافاً لنصوص الدستور
منذ 15 دقيقه
تحية عسكرية .. للنخبة الحضرمية !!
  هم حلم تلبد على عتبات وجع ونزيف للكرامة استمر سنيين يفتك بالامة الحضرمية يخلع لحافها الطيب ينخر عظمها الرقيق يذوق لحمها الغض الطري ، هم امنية القلوب والعقول ، هم امنية الهضاب والرمال واغصان النخيل واعواد السدر وجذور الزنجبيل . لن يضاهيهم في الأخلاص احد او يقاربهم في
منذ 17 دقيقه
الحوثيون يزرعون الألغام على سواحل الحديدة
  قالت مصادر أمنية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، الخميس، إن ميليشات الحوثي وصالح الانقلابية عاودت منذ يومين زرع آلاف الألغام على امتداد الشريط الساحلي، الممتد من مديرية الدريهمي وصولا إلى مديرية الخوخة. وأكدت نفس المصادر أن الميليشيات المتمردة تمنع الصيادين من ممارسة
منذ 10 ساعات و 45 دقيقه
اليمن: لماذا أطاح هادي بوزير حقوق الإنسان؟
  أطاح الرئيس عبدربه منصور هادي بوزير حقوق الانسان عزالدين الاصبحي من منصبه وعينه سفيرا لليمن في المغرب العربي.  وقالت مصادر قصر معاشيق لـ(اليوم الثامن)" إن الرئيس هادي أطاح بوزير حقوق الانسان، لتورطه في قضايا فساد والاستيلاء على أموال قدمتها منظمات دولية لسكان مدينة
الرئيسية مقالات تحية عسكرية .. للنخبة الحضرمية !!
مقالات
الجمعة 13 يناير 2017 09:00 صباحاً

تحية عسكرية .. للنخبة الحضرمية !!

وجدي صبيح
مقالات أخرى للكاتب
حضارم ولكن .. !!
الحضرمي كبير يا انتم ..
حراك حضرموت يخيب الامآل
مؤتمر حضرموت الجامع دعوة مبجلة في زمن الانقسام
الفارس المغوار عبدالقادر الرباكي
حفلات تخرج ام حفلات تمرد ؟
الشعب الجنوبي لم يخن ثورة سبتمبر ..
دعاة العنصرية الحضارم ..
تمريغ القوى القذرة ..
يأكلون مع الذئب ويحزنون مع الراعي ..

 

هم حلم تلبد على عتبات وجع ونزيف للكرامة استمر سنيين يفتك بالامة الحضرمية يخلع لحافها الطيب ينخر عظمها الرقيق يذوق لحمها الغض الطري ، هم امنية القلوب والعقول ، هم امنية الهضاب والرمال واغصان النخيل واعواد السدر وجذور الزنجبيل .

لن يضاهيهم في الأخلاص احد او يقاربهم في الأتقان ، لقد مرغوا الطغيان واذلوا الظلم والاحتقار جمعوا العزة والكرامة ونثروها بسخاء على الوطن واقتسموا بينهم دون منة المنايا والألم . 

 

تدرك من ملامحهم النيرة لهفة حقيقية للبناء وتبصر في سواعدهم قوة بيضاء ناصعة تدحض الظلام وتنشر السلام ، تتساقط من جباههم عصارة الحرية  لتنبت سور عتيق يحتوي حلم الأمة الحضرمية ، يقيها شر الحاقدين وعبث المسترزقين ، يلمها يكتنفها بعاطفة ، يحضنها بشغف مطلق وشوق اصيل .

 

ايها الشباب الواقفون دون نصب ، ايها المترجلون على اللهب ، ايها الجنود البواسل  ، انتم فخرنا بعد سنين الانكسار انتم حزامنا بعد اعوام الاستعمار انتم درع مستقبلنا وحامي ارضنا بعد الضياع الكبير، اثبتوا ، اتحدوا استقيموا ، فانتم الحلم الذي لن يتكرر ولن يعود اذا ما انتهى .. حرسكم الله من كل خائن وحقود .

 

ايها الجنود الابطال انتم وليد حضرموت البار وأبنها المطيع الحنون بعد عقوق الساسة الانتهازيون والولاه المتمصلحون ، اشفقوا على امكم ذودوا عن ترابها احرسوا ممتلكاتها ارسموا البسمة بفاه امسحوا دموعها جففوا جروحها، خذوا بعودها اقيموا عكازها انيروا لها الطريق فهي الحقيقة التي لا بعدها حقيقة ..

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال