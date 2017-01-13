تحية عسكرية .. للنخبة الحضرمية !!

هم حلم تلبد على عتبات وجع ونزيف للكرامة استمر سنيين يفتك بالامة الحضرمية يخلع لحافها الطيب ينخر عظمها الرقيق يذوق لحمها الغض الطري ، هم امنية القلوب والعقول ، هم امنية الهضاب والرمال واغصان النخيل واعواد السدر وجذور الزنجبيل .

لن يضاهيهم في الأخلاص احد او يقاربهم في الأتقان ، لقد مرغوا الطغيان واذلوا الظلم والاحتقار جمعوا العزة والكرامة ونثروها بسخاء على الوطن واقتسموا بينهم دون منة المنايا والألم .

تدرك من ملامحهم النيرة لهفة حقيقية للبناء وتبصر في سواعدهم قوة بيضاء ناصعة تدحض الظلام وتنشر السلام ، تتساقط من جباههم عصارة الحرية لتنبت سور عتيق يحتوي حلم الأمة الحضرمية ، يقيها شر الحاقدين وعبث المسترزقين ، يلمها يكتنفها بعاطفة ، يحضنها بشغف مطلق وشوق اصيل .

ايها الشباب الواقفون دون نصب ، ايها المترجلون على اللهب ، ايها الجنود البواسل ، انتم فخرنا بعد سنين الانكسار انتم حزامنا بعد اعوام الاستعمار انتم درع مستقبلنا وحامي ارضنا بعد الضياع الكبير، اثبتوا ، اتحدوا استقيموا ، فانتم الحلم الذي لن يتكرر ولن يعود اذا ما انتهى .. حرسكم الله من كل خائن وحقود .

ايها الجنود الابطال انتم وليد حضرموت البار وأبنها المطيع الحنون بعد عقوق الساسة الانتهازيون والولاه المتمصلحون ، اشفقوا على امكم ذودوا عن ترابها احرسوا ممتلكاتها ارسموا البسمة بفاه امسحوا دموعها جففوا جروحها، خذوا بعودها اقيموا عكازها انيروا لها الطريق فهي الحقيقة التي لا بعدها حقيقة ..

اتبعنا على فيسبوك