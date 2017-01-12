# فلتفتحوا صفحة جديدة يا قُضاة عدن مع الله أولاً ثم مع أنفسكم و شعبكم المظلوم دائماً ، تردي الاوضاع الأمنية و الاجتماعية و الأخلاقية و المعيشية و ضياع الحق و إنتشار و تفشي ظاهرة التعدي على حدود الله كلها أتت بسبب ضياع ميزان العدل في أروقة المحاكم وغياب الأحكام الشرعية الرادعة التي أمرنا بها الله سبحانه و تعالى .

# نحن نعيش مرحلة جديدة بعد خروجنا من حرب ظالمة شنت ضدنا لإسباب دينية و عرقية و مناطقية ، كنت أظن أن مسؤولينا و مرؤوسينا قد تعلموا جيدا من درس الحرب وقدروا وثمنوا حجم تلك التضحيات الهائلة التي قدمها شعبهم و أنهم قد تغيروا نحوا الأفضل ، لكن للاسف لم أتخيل أو أتوقع أن مرض مسؤولينا مرض عضال وهو عبارة عن ورم سرطاني خبيث قد تفشى في جميع أنحاء جسدهم و يحتاج لعملية بتر إذ لا خير فيهم مطلقاً .

# يا قُضاة عدن إبتعدوا عن مخالطة المحامين المشبوهين سماسرة الباطل و الظلم و العدوان ، إبتعدوا عن مجالسة التجار المشبوهين وغير المشبوهين و التردد على مجالسهم و موائدهم و سهراتهم ، إبتعدوا عن الظهور الاعلامي المتكرر في غير مجال عملكم ، إبتعدوا عن الظهور المتكرر بين العامة والذي يفقد القُضاة هيبتهم و قوة سلطتهم .

# يا قُضاة عدن آن الأوان أن تحكموا شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه أبداً ، آن الأوان لتطبيق حدود الله لتكون عبرة لمن يعتبر ودرس بليغ لمن لا يعتبر .

# أحكموا بالعدل و دعوا تنفيذ الأحكام أو عدم تنفيذها تقع على عاتق الحاكم فقط و يتحمل وزرها أمام الله وحده فقط .

# إحفظوا الله يحفظكم يا قُضاة عدن من كل شر و مكروه ، لا تخافوا ولا تهابوا غير الله سبحانه و تعالى فهو القوي الجبار القهار الناصر دائماً لإنصاره الصالحين .

# يا قُضاة عدن آن الأوان أن يفرح المظلوم بعودة حقه الضائع و يبكي الظالم جراء بطشه وظلمه للضعفاء و أكله أموال الناس بالباطل بسبب قضاء فاسد كان يحميه دائماً .

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