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لوبي العيسي يعبث بمصافي عدن؟

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شبوه برس - متابعات - عدن
الخميس 12 يناير 2017 06:12 مساءً

 

كشفت مصادر نقابية في شركة مصافي عدن، سبب الإضراب الذي بدأه العاملين في المصفاة اليوم.

وقالت المصادر لعدن تايم: ان الاضراب نفذه لوبي موالي لمحتكر توريد ونقل المشتقات النفطية احمد العيسي، على خلفية توجيهات مدير عام شركة النفط بالجمهورية، لفرع عدن بتحديد اسعار المشتقات النفطية التي يقوم العيسي بتوريدها.

 

ونفى المصدر ان يكون للاضراب أي علاقة بمطالب عمالية، عقب صرف البنك المركزي بعدن اليوم نصف مليار ريال لصرفها كرواتب لموظفي مصافي عدن.

وكان مدير فرع شركة النفط في عدن ناصر بن حدور قال خلال اجتماع بموظفي الشركة انه تلقى توجيهات من ادارة الشركة بتحديد اسعار المشتقات النفطية التي يقوم العيسي بتوريدها، وهو ما تسبب بإيقاف الأخير للمشتقات والدفع بالوبي الذي يتبعه لاعلان الاضراب في شركة مصافي عدن، وتحمليها مسئولية توقف المشتقات عن محطات الكهرباء والوقود.

 

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