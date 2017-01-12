لوبي العيسي يعبث بمصافي عدن؟ كشفت مصادر نقابية في شركة مصافي عدن، سبب الإضراب الذي بدأه العاملين في المصفاة اليوم. وقالت المصادر لعدن تايم: ان الاضراب نفذه لوبي موالي لمحتكر توريد ونقل المشتقات النفطية احمد العيسي، على خلفية توجيهات مدير عام شركة النفط بالجمهورية، لفرع عدن بتحديد اسعار المشتقات

عنكبوت الشرعية بن دغر ‘‘ينسج خيوطه‘‘ على موارد حضرموت النفطية دون الرجوع للسلطة المحلية . يرسل وزير النفط بشأن المخزون النفطي في الضبه ، والوزير يصل دون علم او تنسيق مسبق مع المحافظ . المحافظ بن بريك يعتبر ذلك استفزازا وتعديا على صلاحياتة ، ويجتمع بالمجلس التنفيذي ومدراء العموم وبحضور قائد المنطقة ويقدم استقالته . مدراء العموم يتضامنون مع المحافظ ويلوحون

سفن شركة بروم مازالت تمارس عملية الجرف للأسماك في ساحل حضرموت شكى صياديون وناشطون في مجال حماية البيئة والثروة من الممارسات التي يقوم بها سفن شركة بروم مازالت تمارس عملية الجرف للأسماك في ساحل حضرموت وان كانت هذه الشركة تحمل اسم حضرمي هي في الحقيقه لمتنفد شمالي .. وقد تلقى موقع "شبوه برس" شكوى بهذا الخصوص من أحد الناشطين قال

الجيش الوطني يقترب من السيطرة على المخا الساحلية يواصل الجيش الوطني مدعوماً بطيران التحالف العربي زحفه صوب مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، التي تشهد قتالا عنيفا بعد أن سيطر الجيش على كل المرتفعات الاستراتيجية في منطقة العُمري واغتنامه أسلحة متطورة، والقضاء على العشرات من المتمردين، بينهم المشرف العام