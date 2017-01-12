عنكبوت الشرعية بن دغر ‘‘ينسج خيوطه‘‘ على موارد حضرموت النفطية دون الرجوع للسلطة المحلية .
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المكلا
الخميس 12 يناير 2017 06:11 مساءً
يرسل وزير النفط بشأن المخزون النفطي في الضبه ، والوزير يصل دون علم او تنسيق مسبق مع المحافظ .
المحافظ بن بريك يعتبر ذلك استفزازا وتعديا على صلاحياتة ، ويجتمع بالمجلس التنفيذي ومدراء العموم وبحضور قائد المنطقة ويقدم استقالته .
مدراء العموم يتضامنون مع المحافظ ويلوحون بتقديم استقالتهم , والشخصيات الاجتماعية والاعيان ومقادمة القبائل يتوافدون لمنزل المحافظ للعدول عن الاستقالة.
يتدخل الرئيس هادي بعد الاتصال به من قائد المنطقة , ويأمر وزير النفط بمغادرة حضرموت على الفور , ويتواصل مع بن بريك طالبا منه العدول عن تقديم الاستقالة , وبن بريك يستجيب ..
*- الكاتبة الحضرمية : شفاء الناصر
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