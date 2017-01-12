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سفن شركة بروم مازالت تمارس عملية الجرف للأسماك في ساحل حضرموت

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 12 يناير 2017 06:09 مساءً

 

شكى صياديون وناشطون في مجال حماية البيئة والثروة من الممارسات التي يقوم بها سفن شركة بروم مازالت تمارس عملية الجرف للأسماك في  ساحل حضرموت وان كانت هذه الشركة تحمل اسم حضرمي هي في الحقيقه لمتنفد شمالي ..

 

وقد تلقى موقع "شبوه برس" شكوى بهذا الخصوص من أحد الناشطين قال فيها أن هذا القطاع السمكي وما يرتبط به  لا يتطرق اليه السياسيين ولا الأقتصاديين و الأسباب التي هي معروفة واسطتهم قويه ومتنفدين أقوياء  ونتائجها هي حرمان آلاف الصيادين .

 

وشركة بروم تستخدام وسائل أصطياد محرمه دولياً تستخدمها  ولانها ملك للقوى المتنفذة كان صعب توقيفها سفن الصيد الجائر مازالت موجودة وأعتقد الناس أن هذه الشركات زالت بزوال الشمالين من الساحل إلا انها موجوده وبقوه بعضها مخفي وبعضها ظاهر مثل شركة بروم , ولا احد يستطيع إيقاف هذه المخاطر التي تتعرض لها بحرنا وضر الصيادين التقليدين في ساحلنا , جرف المراعي والأحياء البحرية النادرة والإصطياد العشوائي كل ذلك حرم (الصيادين واتعبهم ولهذا هم يسرحوا ويضوا وهم ماجبوا حق البترول).

 

شباك سفن شركة بروم أطنان من الأسماك تطلعها و  الذي لا يعجبهم  يعطونه البحر ميت وتأخذ منها الأنواع الغاليه من الأسماك فقط..

هذه الشركة بروم هي المسيطره هذه الايام وتدمر الساحل  بقوة متنفديها وقوة شباكها ..

 وين مراقبين الوزاره وهل هم شريكين في ذاك العمل ام ان الاجر مدفوع مسبق والله من صدق لش الله يابحرنا...

 الكثير من الصيادين دائم يسالون انفسهم هذا السوال هل عقود مثل هذه الشركات رسميه من وزارة الثروة السمكية اما انها عرفيه من قبل شيوخ متنفذين  اوفطاحلة الدوله من المسؤولين انا اعتقد الاخير ..

وان شاءالله توصل هذه الرسالة  لكل من تهمه حضرموت بروم أخطر شركة علئ ساحل حضرموت ويجب أن تتوقف عند حدها..

ولكن لا اعتقد احد يستطيع مادام علي محسن نائب الرئيس..

 

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