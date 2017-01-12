الشيخ محمد بن زايد : الأعمال الإرهابية الدنيئة لن تثني الإمارات عن السير بطريق الخير

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمارسها قوى الشر والظلام لن تثني الإمارات عن السير بطريق الخير والحق والعطاء ولن ترهبنا أعمالهم الإجرامية في الحفاظ على مبادئنا الإنسانية والخيرية ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب.

وقال سموه فقدنا اليوم أبطالاً كانوا يؤدون دورهم الإنساني والخيري هم فخر الوطن وعزته ، نسأل الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته ، مشدداً سموّه على أن الأعمال الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الإمارات في مواصلة زرع الخير وغرس الأمل وبذل العطاء ومد يد العون والمساعدة للشعوب المحتاجة.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن قوى الشر التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي الجبان لا تريد لقطار البناء والتنمية والخير أن يشق طريقه في أفغانستان.

وقال سموه بعون الله وتوفيقه مستمرون في تقديم المشاريع الخيرية والإنسانية والتنموية ، وعازمون على نشر الأمل والتفاؤل والخير أينما تواجدنا ، الأعمال الجليلة والتضحيات التي يسطرها أبناؤنا الأبرار تمدنا بالعزيمة والإرادة الصلبة والتصميم نحو قهر قوى الظلام واجتثاث منابع الشر.

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