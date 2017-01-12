‘‘الديني‘‘ يتهم ‘‘بن دغر‘‘ بشن حرب على حضرموت خدمة لمصالح آل الأحمر وحزب الاصلاح

كتب صحفي حضرمي مساء أمس عن خبر استقالة محافظ حضرموت اللواء أحمد سعد بن بريك وأعتبرها تسريب خبيث ولا يعتقده صادقا ولكنه جاء في توقيت خطير وتزامنا مع زيارة وزير النفط الشريف المعروف بعلاقته بنائب الرئيس وولائه لحزبه الإصلاح وقربه من ال الأحمر وما لزيارته اليوم للحقول النفطية وقطاعي 14 و10 ولقائه بقيادة شركة بترومسيلة ومالهذا الملف الحساس والهام من خلافات كبيرة وتشابك مصالح وسعي حثيث للأحمر لإعادة نفوذه ومقربيه وتفعيل مصالحهم النفطية بحضرموت في ظل رفض المحافظ والبحسني لذلك واختلافهم مع "بن دغر" وحكومته على ذلك .

ورصد موقع "شبوه برس" قول الصحفي عماد الديني قوله : لهذا لا استبعد أن يكون الخبر مسربا من المطبخ الحكومي السيء "لبن دغر" وزبانيته لاستفزاز بن بريك وجس نبض ردة فعل الشارع الحضرمي للتمهيد بقرار إقالته وتعيين بدلا عنه لتمرير مصالح ال الأحمر وحلفائهم المتهيئين لإعادة مصالحهم ونشر قوات وألوية عسكرية موالية لهم مجدداً بحضرموت ...

فهل وصلت حرب المصالح النفطية وصراع قادة الشرعية إلى هذا المستوى ومتى يدركون أن خيرات حضرموت لايمكن ان تكون بعد اليوم إلا لأهلها ولوكره الكبار وتامر الخونة وتكالب المرتزقة وسواء بقي المحافظ بن بريك أو استقال لأن الوعي الحضرمي لايمكن أن يعود بعد اليوم لعهد الظلم والإقصاء وحرمان أهله من خيراتهم . .

فهل يعقل ذلك قادة الشرعية وهواميرها المتربصين اليوم بحضرموت وخيراتها ..؟؟؟

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