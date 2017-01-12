زيارة سيف الشريف استفزاز لحضرموت ولكل القوى الجنوبية التحررية

زيارة المستفزة الوزير الشريف للمسيلة ماذا حققت لحضرموت وماذا انتزعتموه يامن استقبلتوا الوزير اليمني ؟

وهل الشريف يريد اعطاء مميزات لحضرموت وهل بيده شئ في ظل الصراع الجنوبي مع اليمن ومطالبنا التحررية؟

لا ننتظر من الشريف غير المضرة لحضرموت ومن على شاكلته .

حضرموت تنتظر من مسئوليها ممن قابلوا وزير اليمن راجح بادى اجوبة سواء من ادارة بترومسيلة الوطنية ان كانوا يقدموا ويهتموا بمصالح حضرموت وشعبها .

وكذا المطلوب من وكلاء حضرموت الساحل والوادي وممن ناصرناهم الهبة ومن نناصرهم مؤتمر حضرموت الجامع ماذا اعطاهم الشريف فليقولوا لشعبهم ماذا يريد الشريف من ثروتنا وماذا دق من اسفين في حضرموت لقد تنازلتم بدون مقابل وثمن وستجنون سلبيات زيارة.

ننصح صديقنا بالاستباق ببيان لجمهور حضرموت

نقول للجميع ان العمل السياسي من ابجدياته ان لا تقدم تسهيلات او تنازلات بدون ثمن وما ذلك الثمن.

احمد بلفقيه

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