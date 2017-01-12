منذ
‘‘الديني‘‘ يتهم ‘‘بن دغر‘‘ بشن حرب على حضرموت خدمة لمصالح آل الأحمر وحزب الاصلاح
  كتب صحفي حضرمي مساء أمس عن خبر استقالة محافظ حضرموت اللواء أحمد سعد بن بريك وأعتبرها تسريب خبيث ولا يعتقده صادقا ولكنه جاء في توقيت خطير وتزامنا مع زيارة وزير النفط الشريف المعروف بعلاقته بنائب الرئيس وولائه لحزبه الإصلاح وقربه من ال الأحمر وما لزيارته اليوم للحقول
منذ 3 دقائق
الرمح الذهبي.. الدلالات والأهداف
  قبل أيام قليلة على انتقال السلطة في الولايات المتحدة انطلقت عملية «الرمح الذهبي» العسكرية التي نجحت في استعادة باب المندب والسيطرة على معسكر العمري في الساعات الأولى من بدء العمليات. عنصر المفاجأة الذي استخدمه التحالف العربي يبدو تكتيكيًّا أكثر أهمية؛ فلقد
منذ 4 دقائق
زيارة سيف الشريف استفزاز لحضرموت ولكل القوى الجنوبية التحررية
  زيارة المستفزة الوزير الشريف للمسيلة ماذا حققت لحضرموت وماذا انتزعتموه يامن استقبلتوا الوزير اليمني ؟ وهل الشريف يريد اعطاء مميزات لحضرموت وهل بيده شئ في ظل الصراع الجنوبي مع اليمن ومطالبنا التحررية؟ لا ننتظر من الشريف غير المضرة لحضرموت ومن على شاكلته . حضرموت تنتظر
منذ 4 دقائق
اول تصريح لمحافظ شبوة أحمد حامد لملس بعد تغيير النوبة قائداً محور عتق واللواء 30 مشاة
  قال محافظ محافظة شبوه الأستاذ أحمد حامد لملس : انطلاقا من الحرص على وحدة المحافظة وأمنها واستقرارها، وحفاظا على وشائج المحبة والود والإحترام، وتأكيدا على ما قلته في أول تصريح صحفي إن شبوة حزبنا الكبير، وقبيلتنا، لم ننجر للمهاترات، ولتخرصات من يحاولون الإصطياد في الماء
منذ ساعه و 41 دقيقه
حضرموت تتجهز للإنتفاضه الكبرى
  كل المشاكل المفتعله في حضرموت معروفه وحذرنا منها أثناء زيارة الرئيس هادي واللص الكبير زعيم سرقة حقول النفط في حضرموت أحمد العيسي بدعم الرجل العجوز المجرم علي محسن هو الدافع القوي لزيارة الدنبوعيين الكبير والصغير وكلهم من طينه واحده . زيارتهما لحضرموت جرس إنذار للمحافظ
الرئيسية مقالات زيارة سيف الشريف استفزاز لحضرموت ولكل القوى الجنوبية التحررية
مقالات
الخميس 12 يناير 2017 01:51 مساءً

زيارة سيف الشريف استفزاز لحضرموت ولكل القوى الجنوبية التحررية

احمد سالم بلفقيه
مقالات أخرى للكاتب
الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية ‘‘الحراك‘‘
يمنية المنتمين لـ ‘‘حزب الاصلاح‘‘ في الجنوب !!
صدى الخارج ‘‘الحضرمي‘‘ لا يجوز ان يتقدم فعل الداخل
مدرسة الاعتدال أصيلة النبع والمنهج الحضرمي
مدارس اليمن الدينية لا تمت لمدارس الجنوب بصلة
إدارة بترومسيلة وضراب علي محسن الأحمر
رسالتنا للرئيس عبدربه من حضرموت الجنوب
لن يكون الحراك حزبا قط ايها اليمنيون
بن دغر ... لا تستغفل شعب حضرموت
العصبة الحضرمية .. وأجندتها المشبوهة

 

زيارة المستفزة الوزير الشريف للمسيلة ماذا حققت لحضرموت وماذا انتزعتموه يامن استقبلتوا الوزير اليمني ؟

وهل الشريف يريد اعطاء مميزات لحضرموت وهل بيده شئ في ظل الصراع الجنوبي مع اليمن ومطالبنا التحررية؟

لا ننتظر من الشريف غير المضرة لحضرموت ومن على شاكلته .

حضرموت تنتظر من مسئوليها ممن قابلوا وزير اليمن راجح بادى اجوبة سواء من ادارة بترومسيلة الوطنية ان كانوا يقدموا ويهتموا بمصالح حضرموت وشعبها .

وكذا المطلوب من وكلاء حضرموت الساحل والوادي وممن ناصرناهم الهبة ومن نناصرهم مؤتمر حضرموت الجامع ماذا اعطاهم الشريف فليقولوا لشعبهم ماذا يريد الشريف من ثروتنا وماذا دق من اسفين في حضرموت لقد تنازلتم بدون مقابل وثمن وستجنون سلبيات زيارة.

ننصح صديقنا بالاستباق ببيان لجمهور حضرموت

نقول للجميع ان العمل السياسي من ابجدياته ان لا تقدم تسهيلات او تنازلات بدون ثمن وما ذلك الثمن.

احمد بلفقيه

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال