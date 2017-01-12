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اول تصريح لمحافظ شبوة أحمد حامد لملس بعد تغيير النوبة قائداً محور عتق واللواء 30 مشاة

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الخميس 12 يناير 2017 01:50 مساءً

 

قال محافظ محافظة شبوه الأستاذ أحمد حامد لملس : انطلاقا من الحرص على وحدة المحافظة وأمنها واستقرارها، وحفاظا على وشائج المحبة والود والإحترام، وتأكيدا على ما قلته في أول تصريح صحفي إن شبوة حزبنا الكبير، وقبيلتنا، لم ننجر للمهاترات، ولتخرصات من يحاولون الإصطياد في الماء العكر، بعد أن أظهر البعض على السطح بوادر خلاف مع قائدنا اللواء ناصر علي النوبة، قائد محور عتق، واللواء 30 مشاة، وهو خلاف أعتبره صحيا، مع إيماني العميق أن الخلاف لا يفسد للود قضية، من هذا المنطلق أقول إن اللواء النوبة علم من أعلام شبوة، ومؤسس الحراك الجنوبي، سيبقى داعم رئيس لتنمية وأمن ورخاء المحافظة، وسنسير معا في سفينتها باتجاه تحقيق كل الطموحات والأحلام.

 

وقال المحافظ لملس : إننا في السلطة المحلية نقدر المواقف البطولية للواء النوبة، ونتمنى له كل الخير في مهمته الجديدة كمستشار لوزير الدفاع، ونرحب بالعميد عزيز ناصر سالم، قائد محور عتق، واللواء 30 مشاة، وان شاء الله يكون خير خلف لخير سلف، وكلنا شبوة قولا وفعلا.

 

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