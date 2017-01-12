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الخميس 12 يناير 2017 12:13 مساءً

حضرموت تتجهز للإنتفاضه الكبرى

ليلى بن بريك
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كل المشاكل المفتعله في حضرموت معروفه وحذرنا منها أثناء زيارة الرئيس هادي واللص الكبير زعيم سرقة حقول النفط في حضرموت أحمد العيسي بدعم الرجل العجوز المجرم علي محسن هو الدافع القوي لزيارة الدنبوعيين الكبير والصغير وكلهم من طينه واحده .

زيارتهما لحضرموت جرس إنذار للمحافظ بن بريك ولحقول حضرموت جميعها ولكرامة حضرموت .

يريدون حضرموت تحت أقدامهم وحضانتهم ومشاريعهم الاستتماريه واليوم هذه الزيارة المقلقة لحضرموت وسلطاتها المحلية إلا إنها توحي إن النفط يهمهم أكثر من الانسان وإن مصالحهم من داخل حضرموت وهم غير قادرين لتحرير صنعاء من الحوثه واليوم ينفذون سياسة أنهم الأصل وحضرموت والجنوب الفرع .

 

نقول لهم حضرموت تتجهز للإنتفاضه الكبرى والعارمة لطردكم منها وخذوا دنبوغكم معكم ما استفاد الشعب منهم غير الويلات من السرقة والقتل وتصدير المجرمين وسارقي النفط .

 

حضرموت عصيه برجالها ونسائها ولابد من إنتفاضه كبرى تعم الجنوب على جميع الفعائل التي تؤجج المشهد في حضرموت والجنوب .

لن نجعل مصالحهم هي الغالبه على مايدور في الجنوب عامة وحضرموت خاصة

رسالة لعبدربه منصور لما هذا السكوت أصبحت واجهة لعلي محسن ومن خلفك اللص الكبير وزير النفط وأحمد العيسي

أ/ ليلى بن بريك

 

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