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اخبار المحافظات

قوات المقاومة والجيش الوطني تتقدم غرب ذباب وتسيطر على قلعتها التاريخية (ألبوم صور)

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شبوه برس - خاص - باب المندب
الخميس 12 يناير 2017 11:51 صباحاً

 

تقدمت قوات المقاومة والجيش الوطني يوم الاربعاء غرب مدينة ذباب في حين تولت فرقة متخصصة أعمال نزع الغام في المدينة الساحلية بعد احكام السيطرة عليها .

وقال أحد القادة المشاركين في الحملة العسكرية لمركز الإعلام الامني في الحزام الامني ان قوات المقاومة اشتبكت مع عناصر من ميليشيات الحوثي وقوات صالح غرب مدينة ذباب حيث استمرت المواجهات لعدة ساعات قبل ان تنسحب القوات الغازية هاربة إلى المناطق الغربية .

 

واكد القائد سقوط العشرات من عناصر الميليشيا مابين قتيل وجريح وأوضح ان القوات تقدمت حيث باتت تسيطر على مثلث العمري الواصل إلى معسكر العمري .

 

وقالت مصادر مرافقة للحملة ان عناصر من ميليشيا الحوثي شيعوا عدد من قتلاهم إلى مقبرة باطراف المدينة المخاء بينهم قيادي بارز .

وجاء تقدم المقاومة وسط حالة من التقهقر للقوات الغازية غرب ذباب .

 

 

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