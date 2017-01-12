قف ياسيادة الرئيس : شخطة قلم بها تبني وبها تهدم !!!

اسالني انا حضرمي اعيش في حاضرة حضرموت ( المكلا ) واسال كل الشارع الحضرمي العامة والبسطاء عن استتباب الامن والاستقرار وتوفير الخدمات لنا !!!

ساجيبك ان الامن والاستقرار والخدمات التي شهدته وتشهده حضرموت في عهد محافظها اللواء احمد ابن بريك لم تشهده مثيله من قبل ومع انه تولى زمام امرها وهي في حالة حرب وفي وضع استثنائي وصعب للغايه وان النجاح الذي حققه المحافظ وفي زمن قياسي استثنائي وصعب لهو دليل على نجاحه في مهامه ولا ينكره الا حاسد وحاقد على حضرموت ويتمنى زوال هاتين النعمتين الامن والخدمات التي لا يطلب غيرها الشارع الحضرمي في هذا الوقت الراهن والصعب ومؤمنا بان القادم افضل مع مرور الوقت ودوران عجلة الايرادات والتنمية وتطويرهما لتحقيق المزيد من الانجازات النوعية والمتميزة ...

ان اقدامك على اي خطوه متهورة في استبدال محافظ حضرموت الحالي بمحافظ جديد هي خطوة متهورة وغير مدروسة ومحسوبة النتائج والتبعات على حضرموت والشارع الحضرمي ... لانك بتلك الخطوة وشخطة القلم ستصير معول هدم للمكتسبات والانجازات المحققة وستنال بها غضب وسخط الشارع الحضرمي ...

سيادة الرئيس ان نجاحك في انجازات المحافظين الناجحين وفي مقدمتها حضرموت ومحافظها ابن بريك ... فلا تستمع لاراء من حواليك الباحثين لهم عن مصالح شخصية او لتصفية حسابات واحقاد شخصية ... استمع وتابع بوسائلك الخاصة اراء وانطباعات الشارع الحضرمي المعني بالامر والمستفيد الحقيقي .!

*- صبري بارجاش – المكلا

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