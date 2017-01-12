منذ
الطابور الخامس .. تهديد حقيقي للجنوب
  يواجه الجنوبيون تحديات حقيقية على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويقفون اليوم أمام امتحان صعب ومعقد لتجاوز المحن والتخلص من الموروث السابق لنظام صالح البائد..  ويعتبر الطابور الخامس من أخطر وألد أعداء الجنوب في الوقت الحاضر، حيث أصبح ينفث سمومه داخل
منذ 8 دقائق
حتى لا يظل التسامح مجرد ذكرى
  اكتسب مفهوم التسامح والتصالح في الساحة الجنوبية حضورا قويا على مدى العقد الأخير وتجسد هذا الحضور في الاحتفال السنوي الذي يجري الترتيب له وإقامته في يناير من كل عام وتشارك فيه جماهير غفيرة تصل في كثير من الأحيان إلى مئات الآلاف (كي لا أقول الملايين) في بلد مترامي الأطراف
منذ 9 دقائق
الشرعية اليمنية وفتوى الأحزاب التكفيرية
  شهيد تلو شهيد وتضحيات جسيمة لا تعد ولا تحصى يقدمها شباب الجنوب في كل جبهات القتال بكل اقدام وشجاعة واستبسال. ارادة صلبة لا تنكسر يتحلى بها شبابنا الابطال وهدفهم الوحيد هو تحرير الجنوب واستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة.   ولكن هذه الارادة يستغلها ضعفاء الانفس في
منذ 10 دقائق
الرئيس (هادي) يواجه حرب علنية واخرى خفية !!
  حتى السياسيين ( الشماليين) في حكومة الرئيس هادي ومن يدّعوا تأييدهم للرئيس هادي ومحاربتهم للانقلابيين إلا انهم للأسف الشديد يقولون شيء ويمارسون على ارض الواقع شيء آخر ! ومن يتتبع تصريحات مسؤولين كبار يلاحظ انهم يسيرون في وادي والرئيس هادي ودول التحالف في وادي
منذ 11 دقيقه
بيان صادر عن اللجنه العماليه لشركه مصافي عدن
  بحسب الاجتماع الذي تم بين مندوب اللجنه العماليه وماسمي باللنقابه السابقه واللجنه السابقه ودولة رئيس الوزراء وماتمخض عنه من اتفاقات من ضمنها توفير راتب بصفه عاجله ولكن لم يتم الايفاء بتلك الوعود حتئ اللحظه دون مبررات مقبوله وعليه قررت اللجنه مايلي .. .. 1..استئناف الاضراب
الرئيسية اخبار المحافظات بيان صادر عن اللجنه العماليه لشركه مصافي عدن
اخبار المحافظات

بيان صادر عن اللجنه العماليه لشركه مصافي عدن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 12 يناير 2017 08:50 صباحاً

 

بحسب الاجتماع الذي تم بين مندوب اللجنه العماليه وماسمي باللنقابه السابقه واللجنه السابقه ودولة رئيس الوزراء وماتمخض عنه من اتفاقات من ضمنها توفير راتب بصفه عاجله ولكن لم يتم الايفاء بتلك الوعود حتئ اللحظه دون مبررات مقبوله وعليه قررت اللجنه مايلي .. ..

1..استئناف الاضراب في شركه مصافي عدن علئ كافه المستويات ابتداءً من يوم غداً الاربعاء الموافق 11-1-2017 .. نتيجه عدم الايفاء بالوعود المتفق عليها .. وتهيب اللجنه العماليه بجميع العمال بالاصطفاف والتكاتف

 

2-- نتيجه للوعود المتكرره التي لم يتم الايفاء بها من جميع الجهات الرسميه برغم من ابداء حسن النيه من قبل اللجنه العماليه فان اللجنه تخلي مسئوليتها من اي اختلالات نتيجه لذلك ..

 

3-- لم يتم الاتفاق مع اي جهه رسميه الا بمحضر رسمي يضمن تنفيذ ماتم الاتفاق عليه ويضمن حقوق العمال .

 4-- ان تصريح البنك المركزي بان رواتب العمال ليس لها مخصص بالبنك وان عمال المصفاة اصبحوا عبئا علئ الحكومه كلام غير مقبول ولا يصب في مصلحه الجميع وينكر ما قامت به الشركه طيله الفترة السابقه وفترة الحرب وما قدمته من تضحيات ودعم لا يخفى على احد   -5-ان اعضاء اللجنه العماليه جزء لا يتجزاء من العمال وتحركاتهم وقراراتهم تمثل العمال والعاملات كافه لهذا علئ الجميع العمل بما يضمن الحفاظ علئ هذا الصرح الاقتصادي الكبير وكافه حقوقهم هذا والله ولي التوفيق .. صادر عن اللجنه العماليه لشركة مصافي عدن ..

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة