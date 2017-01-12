بيان صادر عن اللجنه العماليه لشركه مصافي عدن

بحسب الاجتماع الذي تم بين مندوب اللجنه العماليه وماسمي باللنقابه السابقه واللجنه السابقه ودولة رئيس الوزراء وماتمخض عنه من اتفاقات من ضمنها توفير راتب بصفه عاجله ولكن لم يتم الايفاء بتلك الوعود حتئ اللحظه دون مبررات مقبوله وعليه قررت اللجنه مايلي .. ..

1..استئناف الاضراب في شركه مصافي عدن علئ كافه المستويات ابتداءً من يوم غداً الاربعاء الموافق 11-1-2017 .. نتيجه عدم الايفاء بالوعود المتفق عليها .. وتهيب اللجنه العماليه بجميع العمال بالاصطفاف والتكاتف

2-- نتيجه للوعود المتكرره التي لم يتم الايفاء بها من جميع الجهات الرسميه برغم من ابداء حسن النيه من قبل اللجنه العماليه فان اللجنه تخلي مسئوليتها من اي اختلالات نتيجه لذلك ..

3-- لم يتم الاتفاق مع اي جهه رسميه الا بمحضر رسمي يضمن تنفيذ ماتم الاتفاق عليه ويضمن حقوق العمال .

4-- ان تصريح البنك المركزي بان رواتب العمال ليس لها مخصص بالبنك وان عمال المصفاة اصبحوا عبئا علئ الحكومه كلام غير مقبول ولا يصب في مصلحه الجميع وينكر ما قامت به الشركه طيله الفترة السابقه وفترة الحرب وما قدمته من تضحيات ودعم لا يخفى على احد -5-ان اعضاء اللجنه العماليه جزء لا يتجزاء من العمال وتحركاتهم وقراراتهم تمثل العمال والعاملات كافه لهذا علئ الجميع العمل بما يضمن الحفاظ علئ هذا الصرح الاقتصادي الكبير وكافه حقوقهم هذا والله ولي التوفيق .. صادر عن اللجنه العماليه لشركة مصافي عدن ..

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