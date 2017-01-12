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‏وزير خارجية ترامب: سنتفرغ للإخوان والقاعدة بعد التخلص من داعش

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الخميس 12 يناير 2017 08:44 صباحاً

 

 قال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، الذي عينه دونالد ترامب، الأربعاء، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي إن التخلص من داعش يفتح الطريق أمام القضاء على جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة الإرهابيين

الخارجية في مجلس الشيوخ، أنه سيتم العمل للتخلص من الجماعات الإرهابية التي تعمل ضد المواطنين الأمريكيين وحلفائنا.

واعتبر وزير خارجية ترامب أن الإعلام الإلكتروني يساعد في نمو هذه التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش بالإضافة إلى الجماعات الأخرى، حيث تستخدمها لنشر أفكارها وأيديولوجيتها المتطرفة التي تتنافى مع القيم الأمريكية، بل وقيم الحياة البشرية.

وشدد على أن الخطوة العاجلة للإدارة الأمريكية الجديدة، تتمثل في مواجهة تنظيم داعش في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في سوريا والعراق وأفغانستان.

وأعلن تيلرسون صراحة أن القضاء على تنظيم داعش، يعد خطوة أولى نحو القضاء على باقي التنظيمات الإرهابية المشابهة مثل القاعدة وجماعة الإخوان.

 

نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية AFP

 

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