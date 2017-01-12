المكلا تنفي تقديم محافظ حضرموت (بن بريك) استقالته

نفى حسام عاشور السكرتير الإعلامي لمحافظ محافظة حضرموت المنتجة للنفط جنوب شرق اليمن الأنباء التي زعمت ان اللواء سعيد بن بريك قدم استقالته من منصبه مساء اليوم الأربعاء.

وقال عاشور في اتصال هاتفي مع عدن برس أن الاخبار التي نشرتها وسائل الإعلام الليلة وزعمت استقالة المحافظ بن بريك عارية عن الصحة وغير دقيقة وملفقة وهدفها البلبة والتضليل وإثارة الشارع الجنوبي والحضرمي بشكل خاص.

وأكد السكرتير الإعلامي لمحافظ محافظة حضرموت أن مكتب المحافظ بصدد اصدار بيان يوضح كل الملابسات والإدعاءات المغلوطة حول ما تردد عن الاستقالة المزعومة والمبررات التي قيل حولها.

وقال عاشور ان مكتب محافظ حضرموت يحتفظ بحق القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تتعمد نشر الأخبار غير صحيحة سوى التي تستهدف المحافظ شخصيا او المحافظة عامة..

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