محافظ العاصمة عدن يناقش مع وكلاء وزارة الاعلام الشرمي والحميدي عودة وسائل الإعلام الرسمية

أكد اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن وقوفه الى جانب قيادة وزارة الإعلام في سبيل انجاح الخطوات والاجراءات التي تهدف إلى عودة الاذاعة وكل وسائل الاعلام الرسمية للعمل وتأدية رسالتها الوطنية من العاصمة عدن .

وناقش المحافظ الزبيدي في لقاء بمكتبه جمعه مساء اليوم بوكيل وزارة الاعلام لقطاع الاذاعة صالح الحميدي وكيل وزارة الاعلام للشئون المالية والإدارية الاستاذ اسامة الشرمي لمناقشة وضع الإعلام في العاصمة عدن وكيفية تفعيل قطاع الاعلام التلفزيون والاذاعة من خلال تذليل الصعوبات القائمة وسرعة عودتها للداخل .

بدورها ثمنا صالح الحميدي وكيل وزارة الاعلام لقطاع الاذاعة وأسامة الشرمي وكيل وزارة الاعلام للشئون المالية والادارية دور المحافظ الزبيدي وجهودة السابقة الهادفة الى تشغيل تلفزيون عدن من العاصمة عدن وكذلك الاذاعة .

وجددا وكيلا وزارة الاعلام طلبهما لمحافظ العاصمة عدن دعم الخطوات والاجراءات التي وضعوها لتشغيل الاذاعة من عدن .

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