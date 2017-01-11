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قوى تحرير واستقلال الجنوب العربي بحضرموت ترفض زيارة وزير النفط اليمني للمحافظة
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اخبار المحافظات

قوى تحرير واستقلال الجنوب العربي بحضرموت ترفض زيارة وزير النفط اليمني للمحافظة

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 11 يناير 2017 10:11 مساءً

 

أعرب المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب العربي في حضرموت عن رفضه لزيارة وزير النفط اليمني لحقول نفط حضرموت , جاء ذلك في بيان تلقى "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

في تطور جديد وخطير وصل وزير النفط اليمني إلى وادي حضرموت يوم أمس الثلاثاء وزار يومنا هذا الأربعاء مواقع عمل الشركات المنتجة للنفط في هضبة حضرموت متحديا بذلك إرادة أبناء حضرموت الرافضين لزيارات وتدخلات قوى الاحتلال اليمني ومسئوليها إلى المحافظة ومتحديا أيضا الموقف الرافض لمثل هذه الزيارة الذي اتخذته قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

إننا إذ نعرب عن إدانتنا ورفضنا لتلك الزيارة التي يراد من خلالها إعادة تفعيل سيطرة قوى الاحتلال اليمني على حضرموت وثرواتها في سياق محاولات إعادة تكريس احتلالهم الغاصب لحضرموت لنعرب عن اسفنا لقيام السلطات المحلية بوادي حضرموت بتسهيل ومباركة زيارة ذلك الوزير امتثالا منهم لتوجيهات حزبية صادرة من قيادات حزب الإصلاح اليمني الذي ينتمي إليه الوزير المذكور ونهيب بأبناء حضرموت وقواهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك رفضا لهذا التحدي المرفوض داعين إلى التحرك أيضا لتحرير مديريات وادي حضرموت من سيطرة قوات الاحتلال اليمني ومن سطوة الشخصيات المرتهنة لأحزاب دولة الاحتلال .

 

إننا ومعنا كافة أبناء حضرموت واديا وساحلا وهضبة وصحراء نقولها للقاء للقاصي والداني أن حضرموت ترفض زيارة ذلك الوزير وكل من له صلة بقوى الاحتلال اليمني لأي منطقة في حضرموت محملين قيادات السلطة المحلية بالوادي والصحراء المسئولية الكاملة عن مثل تلك الزيارات المستفزة لأحرار  حضرموت عموما محذرين من مغبة الإصرار على تكرار مثل هذه الأفعال المنكرة التي يراد من خلالها إعادة إنتاج الاحتلال اليمني وسطوة قواه الباغية مؤكدين رفضنا المطلق لزيارات مثل تلك الرموز الاحتلالية الغاصبة لحضرموت والناهبة لثرواتها .

المجد والخلود لشهداء شعبنا وثورته ومقاومته الوطنية الجنوبية

الشفاء العاجل للجرحى

الحرية للأسرى

صادر عن :

المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب العربي

المكلا  11 يناير  2017م

 

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