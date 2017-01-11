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اخبار المحافظات

عتيقي يخلف عتيقي في قيادة محور واللواء 30 مشاة بـ شبوه

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 11 يناير 2017 10:07 مساءً

 

صدر اليوم قرار رئيس الجمهوري رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عزيز ناصر سالم العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه ويرقى الى رتبة عميد .

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .

 

القائد الجديد عزيز العتيقي يخلف في قيادة المحور واللواء 30 مشاة اللواء ناصر علي النوبة العتيقي الذي قالت أنباء أنه سيعين مستشار لوزير الدفاع .

 

 

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