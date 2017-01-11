عتيقي يخلف عتيقي في قيادة محور واللواء 30 مشاة بـ شبوه

تصالحنا و تسامحنا و تباعدنا : أن الاحتفال بذكرى التصالح و التسامح سنوياً ( 13يناير ) هل الغرض منه ترسيخ مبدأ التصالح و التسامح عملياً أم الغرض منه تذكير الناس بماضي دموي أليم ليتذكرون فيه تلك المآسي و الأحزان وما يترتب عليها من إستحضار للأحقاد و الثأرات إلى يوم يبعثون ، أغلب شعوب الدنيا دخلت في

هاجس الامن يهدد بتغيير وكلاء ومدراء مديرات وادي حضرموت يعيش وادي حضرموت انفلات امني غير مسبوق في تاريخه وإزدادت شكاوى المواطنين واغلاق مراكز الشرطة مما أضطر المواطنين الى حل مشاكلهم بينهم لكن المشكلة التي زادت الطين بله هي كثرة الاغتيالات ولم تعرف عدوك من صديقك في الوادي وكأن باب الامن مغلق لم يفتح بعد الذي يعتبر اهم شي في

أحد قادة المليشيات: جميع من يواجهوننا على حدود الساحل جنوبيون ولا وجود لأي شمالي في إطار معركة (الرمح الذهبي) في الساحل الغربي من ساحل باب المندب ، مازالت المعارك محتدمة بين قوات الجيش والمقاومة الجنوبية من جهة ومليشيات المخلوع صالح والحوثيين من جهة أخرى وهي المعارك الأشد ضراوة حتى الآن منذ تحرير مناطق الجنوب. ونقل عن متابعون لوسائل اعلام

محافظ العاصمة عدن يناقش مع وكلاء وزارة الاعلام الشرمي والحميدي عودة وسائل الإعلام الرسمية أكد اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن وقوفه الى جانب قيادة وزارة الإعلام في سبيل انجاح الخطوات والاجراءات التي تهدف إلى عودة الاذاعة وكل وسائل الاعلام الرسمية للعمل وتأدية رسالتها الوطنية من العاصمة عدن . وناقش المحافظ الزبيدي في لقاء بمكتبه جمعه مساء