هاجس الأمن يهدد بتغيير سلطة الوادي والصحراء

هاجس الامن يهدد بتغير الوكيل والوكلاء ومدر المديرات الوادي

يعيش وادي حضرموت انفلات امني غير مسبوق في تاريخه وإزدادت شكاوى المواطنين واغلاق مراكز الشرطة مما أضطر المواطنين الى حل مشاكلهم بينهم لكن المشكلة التي زادت الطين بله هي كثرة الاغتيالات ولم تعرف عدوك من صديقك في الوادي وكأن باب الامن مغلق لم يفتح بعد الذي يعتبر اهم شي في الحياه ويجعل عجلة الاستثمار تدور .

والمخزي في الامر ان الوكيل والوكلاء ومدراء المديريات يحضرون دورات وافتتاح دورات وورش وكأن الأمن لايعنيهم وقد استغرب الكثير من سكان وادي حضرموت الصمت الذي تعيشة سلطة الوادي وكأن الامر لايعنيهم وهنا نقف حيارا لماذا لم يشمل تغير جذري لكل السلطات الحاكمه في الوادي من جذورها‼ لترك المجال امام شخصيات ورجال السياسة لتبوأ مناصب جديدة لتقود الوادي إلى بر الامان وكفا نفاقا وكذبا وتخوين لي عندما اكون ضدك او اطالب بتغيرك لأن الأيام اثبتت فشلك فاترك المجال لغيرك فالتعلم ان الكرسي دوار لو دامت لغيرك ماوصلت اليك .

بقلم✍: #اكرم_النهدي

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