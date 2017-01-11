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تسليم جثة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي لأسرته في لحج.

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شبوه برس - خاص - طور الباحة الصبيحة
الأربعاء 11 يناير 2017 04:35 مساءً

 

بعد تأخير عملية تسليم جثة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي لأهله وذويه والتي كان من المزمع إجراؤها صباح أمس الثلاثاء وذلك بعد تخلف الحوثيون بالتزامهم بعملية التسليم وعودة وفد الصبيحة دون الجثة وإقامة مراسم رمزية للشهيد من قبل قبائل الصبيحة وجمع غفير من المشاركين في المراسم.

عملت مشائخ من أبناء الصبيحة في المناطق الشمالية على الضغط على الحوثيين بضرورة تسليم الجثة دون شروط تذكر مالم سيتم أخذ موقف جاد منهم.

 

ونتيجة للضغط الكبير الذي قام به وجهاء الصبيحة على الحوثيين تم تسليم الجثة الليلة الماضية لوجهاء الصبيحة في محافظة تعز بقيادة الشيخ احمد جريب الصبيحي والمعين محافظا لمحافظة لحج من الحوثيين وللظروف الأمنية في المنطقة والذي يصغب من عملية تسليمها ليلا تم إيداعها في أحد مشافي تعز ليتم تسليمها صباح اليوم الأربعاء .

وبدورهم قام ابناء الصبيحة في المحافظات الشمالية بالتواصل مع أهاليهم في المحافظات الجنوبية ليتم الاتفاق على التسليم صباح اليوم الأربعاء في منطقة الهجر القريبة من مدينة الراهدة و تتبع منطقة الهجر مديرية القبيطة بمحافظة لحج .

 

وعند الساعة الحادية عشرة صباحا من يومنا الأربعاء جرت مراسم تسليم جثة الشهيد بين ابناء الصبيحة في منطقة الهجر وسلمت جثة الشهيد للشيخ رشاد العطري فيما لم يتمكن موكب التشييع الخاص بابناء الصبيحة من الوصول لمكان التسليم بكاملة والذي وصل لمايقارب 200سيارة .

وبهذا يكون قد لعب ابناء الصبيحة في المناطق الشمالية دورا بارزا في الضغط على الحوثيين لتسليم الجثة دون شروط تذكر وهذا يدل على مدى الترابط بين ابناء الصبيحة وقربهم من بعض حتى في حال اختلاف توجهاتهم السياسية.

 

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