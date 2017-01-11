الحكومة اليمنية تأمر بإخراج المعسكرات من عدن أكدت الحكومة اليمنية ضرورة إخراج معسكرات الجيش من عدن، وتسليم مهمة الأمن لوزارة الداخلية، إضافة إلى إعادة بناء الألوية العسكرية على أساس وطني. واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في عدن أمس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، حسين بن عرب، عن الأوضاع

قيادي اخواني يمني بارز : هناك مخاوف حقيقية من تصنيف إدارة ترامب لحركة الإخوان على أنها (إرهابية) قال قيادي اخواني بارز ويقيم في الولايات المتحدة الامريكية ان هنالك مؤشرات كبيرة على توجه إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب صوب تصنيف حركة الاخوان المسلمين على أنها "إرهابية". وقال القيادي الاخواني ابراهيم القعطبي على صفحته بالفيس بوك ان هناك مخاوف حقيقية من إمكانية

إنفجار سيارة مفخخة في منطقة لودر استهدفت أحد قيادات الحزام الامني في أبين انفجرت سيارة مففخة ظهر اليوم في خط جبل عكد بالقرب من مدينة العين واستهدفت القيادي في الحزام الامني السيد أمين السقاف ومرافقيه. وهو أحد قادة السرايا في عكد وإثر الانفجار للسيارة المفخخة أصيب القيادي أمين السيد ومرافقيه وحالتهم خطيره وتم نقلهم إلى عدن وبحسب معلومات

الإمارات تعلن عن استشهاد خمسة من دبلوماسييها في التفجير الإرهابي بقندهار أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن استشهاد خمسة من دبلوماسييها جراء الاعتداء الارهابي الذي وقع في ولاية قندهار الأفغانية. وذكرت وكالة الانباء الاماراتية (وام) أسماء الدبلوماسيين الشهداء، وهم محمد علي زينل البستكي، وعبدالله محمد عيسى الكعبي، وأحمد راشد