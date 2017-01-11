إنفجار سيارة مفخخة في منطقة لودر استهدفت أحد قيادات الحزام الامني في أبين
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شبوه برس - خاص - ابين لودر سامح جواس
الأربعاء 11 يناير 2017 04:14 مساءً
انفجرت سيارة مففخة ظهر اليوم في خط جبل عكد بالقرب من مدينة العين واستهدفت القيادي في الحزام الامني السيد أمين السقاف ومرافقيه.
وهو أحد قادة السرايا في عكد وإثر الانفجار للسيارة المفخخة أصيب القيادي أمين السيد ومرافقيه وحالتهم خطيره وتم نقلهم إلى عدن
وبحسب معلومات أولية تحثلنا عليها فقد استشهد احد مرافقيه اثر انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت السبد ومرافقيه اثناء خروجهم من المعسكر.
*- سامح جواس
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