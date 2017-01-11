الإمارات تعلن عن استشهاد خمسة من دبلوماسييها في التفجير الإرهابي بقندهار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن استشهاد خمسة من دبلوماسييها جراء الاعتداء الارهابي الذي وقع في ولاية قندهار الأفغانية.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية (وام) أسماء الدبلوماسيين الشهداء، وهم محمد علي زينل البستكي، وعبدالله محمد عيسى الكعبي، وأحمد راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن الطنيجي، وعبدالحميد سلطان الحمادي..مشيرة إلى أنهم مكلفون بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان.

ونعى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الشهداء ..معربا عن الحزن والأسى لفقدان نخبة من أبناء الوطن الأبرار.

وبحسب وكالة الانباء الامارتية فقد دعا رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، في بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة اليوم، الى تنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بكل أرجاء الدولة لمدة ثلاثة أيام وذلك تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية..سائلاً الله تعالى ان يتغمدهم بالرحمة والمغفرة.

وقضى الدبلوماسيون نحبهم مساء أمس، نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع بمقر محافظ قندهار في أفغانستان.

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