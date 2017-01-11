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الأستاذ محسن نصير يكتب : ‘‘الكلبية‘‘: أساس العنصرية والفاشية

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 11 يناير 2017 03:58 مساءً

 

 (الكلبيه) سبقنا فيه فلاسفة اليونان واطلقوا هذا المصطلح وسموه مدرسة الكلبيين لأنهم اعرق واقدم فلاسفة العالم ولم يجدوا حل امام من يتهكم على المبادئ والاخلاق للناس ، ويزعل ويصاب بالجنون من المثل الخيره والعليا للناس ،بل ويصبح هذا المصاب بداء (الكلبيه) النفسية عدوآ للكرامة الانسانية بمافيه كرامته هو إذ يرمي بنفسه امام صنم العبودية وقناعات انانية ولايقوى عقله ولاوعيه الحفاظ على التوازن امام العمل التاريخي والحضاري للأمم بما فيهم حتى اهله ودياره لأن الافلاس والفراغ والمرض النفسي اكل ذاته وشكل وعيه ،

 

وقال الفلاسفة ان هذه (الكلبيه)هي اساس العنصرية والفاشية وفي يومنا هذا هي اساس الارتزاقية والروح الاستذلالية والنباحية ضد كل ماهو طيب وينفع الناس وهاهو هذاسليل(الكلبيه) المعاصرة (سويد الوجه، وسود الله وجهه ،فوق مابه من سواد)  يعيد تاريخ النباح ،والذي قال فيه العرب القافلة تسير ! وزادوا فيه ايضآ قولهم ...

فما تبالي السماء يومآ اذا نبحت كل الكلاب وحق الواحد الباري

لو كل كلب عوى القمته حجرآ لأصبح الصخر مثقالآ بدينار

 

*- محسن نصير – المكلا

 

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