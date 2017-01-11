منذ
‘‘جنوبيي صنعاء‘‘ : المركز المقدس لن يقبلكم الا تابعين
  دولة الثالوث المقدس في صنعاء حتما لن تبقى طويلا مهما كانت قدرتها على الدفاع عن مصالح القائمين عليها و العالم لم يعد قادر على التعامل مع نظام اللادولة الذي سارت عليه صنعاء منذ خروج الاتراك منها. الدول تقوم على أسس من العقد الاجتماعي بين طبقات المجتمع يتم فيه الاتفاق على
منذ 16 دقيقه
الرئيس علي ناصر محمد يكتب عن علي عبد الكريم ... السلطان الثائر
  ثمة اشياء أهم من السلطنة، والسلطة، والحكم، والنفوذ، والثروة. الوطن ... نعم الوطن ... وحده نداء الوطن هو ما استدعى من السلطان علي عبد الكريم العبدلي أن يترك كل شيء من اجل كل شيء ملتحقاً بالحركة الوطنية بعد ان عزله البريطانيون عقاباً له على مواقفه الوطنية. الوطن نعم الوطن ..
منذ 36 دقيقه
المخلوع ‘‘عفاش‘‘ يفتتح في صنعاء مشروعا إستثماريا للشيخ ‘‘حميد الأحمر‘‘
المخلوع ‘‘عفاش‘‘ يفتتح في صنعاء مشروعا إستثماريا للشيخ ‘‘حميد الأحمر‘‘   عن سياسة تبادل الأدوار والمنافع بين ساسة اليمن الكبار رئيس ومشائخ ورجال دين وضباط وساسة ‘‘لصوص الثروة والحياة‘‘ كتب الزميل الصحفي والمحلل السياسي "منصور صالح"
منذ ساعه و 53 دقيقه
موقع إصلاحي حضرمي يصف الرئيس هادي بـ ‘‘ الفار‘‘ ويروج لسياسة المخلوع !
  نقل موقع "حضارم نت" المحسوب على التيار الإخواني في حضرموت ، خبراً عن صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه المخلوع ، وصفت فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ " الفار".   ونص الخبر الذي نشره الموقع الاصلاحي على تصريح لمحمد المسوري في صحيفة
منذ ساعتان و دقيقه
الحزام الأمني بردفان يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات الطوارئ (صور)
  شهد معسكر القطاع الغربي بردفان صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات الطوارئ والتدخل السريع بحضور قائد الحزام الأمني بردفان مختار النوبي والقيادات الأمنية والعسكرية ومدراء عموم المديريات ومدراء الأمن العام. وخضعت هذه الدفعة لتدريبات مكثفة استمرت شهر ونصف على أيدي
الرئيسية اخبار المحافظات المخلوع ‘‘عفاش‘‘ يفتتح في صنعاء مشروعا إستثماريا للشيخ ‘‘حميد الأحمر‘‘
اخبار المحافظات

المخلوع ‘‘عفاش‘‘ يفتتح في صنعاء مشروعا إستثماريا للشيخ ‘‘حميد الأحمر‘‘

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - صنعاء
الأربعاء 11 يناير 2017 10:40 صباحاً

المخلوع ‘‘عفاش‘‘ يفتتح في صنعاء مشروعا إستثماريا للشيخ ‘‘حميد الأحمر‘‘

 

عن سياسة تبادل الأدوار والمنافع بين ساسة اليمن الكبار رئيس ومشائخ ورجال دين وضباط وساسة ‘‘لصوص الثروة والحياة‘‘ كتب الزميل الصحفي والمحلل السياسي "منصور صالح" موضوعا على حائطه الخاص وسمه بـ "نزر يسير من لؤم ساسة الشمال" تحدث فيه عن الشراكة الحقيقية بين المتقاتلين ظاهريا في صنعاء المتحابين حقيقة واقعا ماليا وتجاريا وصهارة وتبادل منافع وحمايتها ضد أي أخطار من قبل أي قوة قادمة من خارج المركز المقدس للحكم في صنعاء ومحيطها القبلي المذهبي المعروف .

 

موقع "شبوه برس" يعيد نشر ما كتبه الزميل منصور صالح

مشخصا للواقع الفعلي والمعاش في صنعاء:

اليوم (يوم أمس) زار المخلوع  صالح  المركز التجاري سماء مول اكبر مشروع استثماري في اليمن ، والذي افتتح مؤخرا في صنعاء العاصمة التي يقول الحوثي وصالح أنها محاصرة .

 المفاجأة الكبرى أن المول الضخم نفذ من قبل "بنك سبأ الإسلامي" ، أحد  أبرز الأذرع الاستثمارية المملوكة للقيادي الإصلاحي حميد الأحمر الذي يظهره الإعلام كخصم لدود لصالح.

 

  تقول مصادر على اطلاع وثيق ان بنك سبأ الإسلامي التابع لحميد هو من قام بتمويل هذا المشروع ،باسم صالح الرياشي (شريك حميد وواجهته في المشاريع التي لا يريد إعلانها).

 والمفاجأة الأبرز هي إن زيارة علي عبدالله صالح للمول تشير إلى ترجيح ان يكون شريكا فيه على غرار شراكته مع حميد في شركة سبأفون للهاتف الجوال بنسبة 10 في المائة ، المسجلة باسم باسم خاله "علي مقصع" ، وسبأفون هي الشركة الوحيدة التي تتعامل معها الحكومة اليمنية بصفتها الشركة الموثوق بها وحصرت عليها أرقام مسئوليها في الداخل.

 

 من هنا يتبين حجم الاستخفاف الذي يظهره ساسة الشمال وتجارها بأرواح وعقول المجتمع من خلال التظاهر بالصراع والاختلاف  فيما بينهم بحثا عن المال والدعم والتأييد من الإقليم ومن المجتمع المحلي في حين يتشاركون في الواقع ويسندون بعضهم ويحافظون على مصالحهم كل من مكان تواجده.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة