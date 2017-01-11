ناطق الجيش الوطني يثني على الدور الاماراتي في تحرير ذو باب وجبال العمري

اكد ناطق رسمي عسكري في الجيش الوطني في تصريح صحفي السيطرة التامة على معسكر العمري، مضيفاً ان القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي والتي تتقدمها القوات المسلحة الإماراتية تتقدم بثبات نحو ميناء المخاء الذي بات على مسافة 37 كيلومتراً فقط وتفصلهم عنه منطقتا الجديدة والكدحة.

وتوقع السيطرة على ميناء المخاء وقطع الإمدادات العسكرية التي تصل ميليشيات الحوثي وصالح عبر الميناء خلال ايام قليلة، مؤكداً أن نجاح العملية الرمح الذهبي شكل ضربة كبيرة لإيران في مسعاها للسيطرة على الممر البحري في باب المندب.

وشكر مجلي قوات التحالف العربي وخاصة القوات الإماراتية على هذه العملية النوعية التي كان لها دور كبير في اخماد الميليشيات الانقلابية التي عاثت فساداً وقتلت ودمرت. واثنى على دور القوات الإماراتية في دعم الجبهة الغربية والساحل الغربي حيث تم تحرير مديرية ذو باب بالكامل وجبال العمري اضافة الى تحرير منطقتي المنصورة وكهبوب في جبهة الوازعية.

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