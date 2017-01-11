الظهور الأول لقائد معركة ‘‘الرمح الذهبي‘‘ رفقة قيادات جنوبية

ظهر وزير الدفاع الأسبق، هيثم قاسم طاهر، في جبهة باب المندب، مع عدد من القيادات العسكرية الجنوبية، أثناء قيادتهم للجبهات ضد مليشيا الحوثي وصالح.

وظهر اللواء طاهر، والقيادي بالمقاومة الجنوبية، عادل الحالمي، وأبو مشعل الكازمي، وأمجد الصبيحي، في جبهة باب المندب، حيث تدور معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي وصالح.

وكلفت قيادة الشرعية والتحالف اللواء هيثم قاسم طاهر، بقيادة قوة عسكرية ضخمة لتحرير السواحل الغربية، في حين يقوم قادة جنوبيون بإدارة المعارك بكفاءة عالية.

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