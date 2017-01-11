أحد قادة المليشيات: جميع من يواجهوننا على حدود الساحل جنوبيون ولا وجود لأي شمالي

في إطار معركة (الرمح الذهبي) في الساحل الغربي من ساحل باب المندب ، مازالت المعارك محتدمة بين قوات الجيش والمقاومة الجنوبية من جهة ومليشيات المخلوع صالح والحوثيين من جهة أخرى وهي المعارك الأشد ضراوة حتى الآن منذ تحرير مناطق الجنوب.

ونقل عن متابعون لوسائل اعلام الانقلابيين عن أحد قادة المليشيات الحوثية في ذو باب (أبو الحسن) في تصريح متلفز بثته قناة (المسيرة) :" إن المعارك التي يخوضها الجيش اليمني واللجان – حسب وصفه – مع جنوبيين وقوات هادي لا وجود لأي شمالي في هذه المعارك".

وأضاف :" إننا نقاتل على الشريط الحدودي ولن نسمح بدخول تلك القوات إلى الحدود الشمالية على الرغم من القصف الجوي والبحري ".

متابعون قالوا أن هذا الحديث يدل على أن الانفصالية لتلك المليشيات باتت واضحة ولا تحتاج إلى دليل أو تحليلات.

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