منذ
ما بش إمام من باب اليمن !!
  "الإنقلابيون والنيل من الشرعية والمشروع"   تفاجأ الإنقلابيون برجل أتى بحكم ثقافتهم من خارج التاريخ (ما بش إمام من باب اليمن) ليصنع التاريخ ويؤسس لجمهورية حقيقية ويعيد  الجمهورية المختطفة الى مسارها الصحيح ذالكم هو فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي عمد إلى 
منذ دقيقه
قيادي جنوبي بارز يدعو إلى إلغاء فعالية 13 يناير إحتراما لإستشهاد العميد الصبيحي ورفاقه
  دعا القيادي البارز بالمقاومة الجنوبية العميد ناصر الفضلي ,أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي إلى إلغاء فعالية التصالح والتسامح المُزمع إقامتها بالعاصمة عدن في 13 يناير الجاري .   وطالب لجنة فعالية التصالح والتسامح في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ,فيسبوك
منذ 3 دقائق
ناطق الجيش الوطني يثني على الدور الاماراتي في تحرير ذو باب وجبال العمري
  اكد ناطق رسمي عسكري في الجيش الوطني في تصريح  صحفي السيطرة التامة على معسكر العمري، مضيفاً ان القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي والتي تتقدمها القوات المسلحة الإماراتية تتقدم بثبات نحو ميناء المخاء الذي بات على مسافة 37 كيلومتراً فقط وتفصلهم عنه منطقتا
منذ 5 دقائق
فساد سلطة وادي حضرموت : يحرم أحمد التاربي من حقوقه الوظيفية
  القصة الكاملة للمواطن أحمد التاربي الذي حرمه المتنفذون من حق التوظيف بـ " الاحلال" بوادي حضرموت .   أكثر من 12 سنة قضاها المواطن، أحمد سعيد التاربي، كموظف متعاقد بمكتب مصلحة الضرائب بوادي حضرموت ، سنوات لم يتأفف فيها أحمد من رؤية غيره من المتعاقدين اللذين أتوا بعده
منذ 7 دقائق
الظهور الأول لقائد معركة ‘‘الرمح الذهبي‘‘ رفقة قيادات جنوبية
  ظهر وزير الدفاع الأسبق، هيثم قاسم طاهر، في جبهة باب المندب، مع عدد من القيادات العسكرية الجنوبية، أثناء قيادتهم للجبهات ضد مليشيا الحوثي وصالح.   وظهر اللواء طاهر، والقيادي بالمقاومة الجنوبية، عادل الحالمي، وأبو مشعل الكازمي، وأمجد الصبيحي، في جبهة باب المندب، حيث
الرئيسية اخبار المحافظات عمليات نوعية للقوات السعودية على الشريط الحدودي مع اليمن
اخبار المحافظات

عمليات نوعية للقوات السعودية على الشريط الحدودي مع اليمن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الأربعاء 11 يناير 2017 07:51 صباحاً

 

نفّذت القوات السعودية المشتركة، فجر اليوم الثلاثاء، عمليات نوعية على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، استهدفت معاقل وتجمّعات تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح.

وقامت القوات السعودية بمهماتها قُبالة منطقتَي نجران وجازان ومنفذ علب في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، وفق "العربية".

وأفادت مصادر بأن القوات استطاعت تدمير مركبات عسكرية كانت تقل الميليشيات، مع قتل العشرات، بينهم قناصة تابعون للمخلوع صالح.

*- سبق

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة