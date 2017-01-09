تكريم خريجي دفعة كلنا شبوة

جرى صباح يوم أمس في قاعة البتراء بعدن الحفل التكريمي لخريجي دفعة كلنا شبوة رقم 4 البالغ عددهم 248 طالب و طالبه من ابناء محافظة شبوة خريجي عدد من كليات جامعة عدن . واستعرضت فقرات برنامج التكريم بشكل ممتع و شيق نالت رضا و استحسان الحضور و عكست المستوى الجيد لعملية التحضير و التنظيم لهذا الحفل المتميز ، والذي اشرف على نجاحه مجموعه من الشباب المبدعين و على راسهم الاخ : احمد عوض الرماكي منسق مشروع دعم الطالب الجامعي و ايضا الاخ : عبدالله عوض بن ناهيه مدير القبول و التسجيل في كلية العلوم الاداريه الذي بذلوا جهود كبيره في التحضير و المتابعه و الاشراف يشكرون عليها .و نتمنى ان يستمر هذا التقليد الرائع لاسهامه في رفع الروح المعنويه للشباب الخريجين و اعطاهم حافز و دافع اكبر لبذل مزيدا من الجهود التعليميه و العمليه مستقبلا ، كما تساعد على تشجيع الطلاب الاخرين من ابناء شبوة على مواصلة دراساتهم الجامعيه اسوة بزملائهم ..لهذا نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان لكل رجال الاعمال المساهمين في دعم و تمويل اقامة هذا الحفل التكريمي و اهمهم: الشيخ/صالح بن فريد العولقي و الشيخ/ حسين بن صالح الهمامي و الشيخ/ابوحاتم بانافع ..كما نتقدم باحر التهاني و التبريكات لكل الخريجين من ابناء محافظة شبوة لدفعه (4) و نقول الف الف مبروك لكل اباءهم و امهاتهم الذين وقفوا الى جانبهم و شجعوهم و تحملوا عناء و مشقة سفر و غياب الابناء عنهم طيلة فترة دراستهم الجامعيه بل و انفقوا الكثير من الاموال في سبيل تطوير و تنمية مهارات و قدرات اولادهم و بناتهم ، و نسال الله ان لاتخيب جهودهم و ان يعوضهم الله خيرا ..وان شاء الله ان يكون جميع الخريجين عند مستوى المسئوليه في المستقبل تجاه اباءهم و محافظتهم و وطنهم بشكل عام .

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علي طالب مهدي

2017/1/9

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