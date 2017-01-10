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مقتل 13 حوثياً في إحباط هجوم بشبوة

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الثلاثاء 10 يناير 2017 04:53 مساءً

 

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة عشر عنصراً، وجرح آخرون من عناصر ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية خلال هجومها على مواقع قوات الشرعية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة، شرق اليمن.

وأعلن إعلام الجيش الوطني اليمني عن تمكن الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة من نزع ما يقارب 600 لغم في عدد من المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية بمديرية بيحان.

وقال مصدر عسكري ميداني في شبوة ، إن وحدات عسكرية تابعة للواء 26 مشاة، وكتيبة الحزم والمقاومة، أفشلت هجوماً شنته الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثي وصالح، في محاولة منها لاستهداف قوات الجيش والمقاومة في جبهة «الساق» الواقعة غرب مديرية بيحان، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الجانبين أدت إلى مصرع ثلاثة عشر عنصراً وإصابة آخرين من الميليشيات، التي تراجعت عقب تصدي قوات الجيش والمقاومة للهجوم.

 

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