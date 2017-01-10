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اخبار المحافظات

قوات الطوارئ: مداهمة منزل بعدن وضبط كمية من المتفجرات شديدة الخطورة

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 10 يناير 2017 09:18 صباحاً

 

قال قائد قوات الطوارئ بعدن العميد منير أبو اليمامة ان قواته داهمت يوم أمس منزلا في حي التقنية بعدن وضبطت كمية من المتفجرات شديدة الخطورة وعبوات لاصقة معدة للانفجار.

وصرح مسئول للمركز الإعلام الأمني للحزام الأمني ان عملية الدهم اسفرت عن ضبط متفجرات وعبوات ناسفة لاصقة وقذائف دبابة محشوة بمادة السيفور شديدة الانفجار  وعبوات مشبوكة عبر الهاتف النقال، كما  تم العثور على  مادة ال تي ان تي وعددا من قذائف الهاون  والاربيجي.

 

وباشرت قيادة الحزام الأمني التحقيق في واقعة الضبط في حين أكد المسئولون في قيادة الحزام ان العمليات تعمل على متابعة المتورطين في أعمال التفجيرات ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار.

ويواصل الحزام الأمني عملياته الأمنية في عدد من المحافظات منذ أكثر من عام وتمكن من تحقيق انجازات أمنية كبيرة .

 

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