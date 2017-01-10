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المحافظ لملس يؤكد ضرورة الالتزام بالانضباط الوظيفي للطاقم الطبي والإداري العامل في مستشفى عتق

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الثلاثاء 10 يناير 2017 08:24 صباحاً

  

ناقش اليوم محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس اليوم مع مجلسي أمناء وإدارة مستشفى عتق المركزي برئاسة مدير عام المستشفى الدكتور رامي ناصر لملس أوضاع ونشاط المستشفى وأبرز المشاكل والمعوقات العملية التي تواجهه والسبل والإجراءات الكفيلة بحلها ومعالجتها والارتقاء بعمله ونشاطه نحو الأفضل ٠  وخلال اللقاء الذي حضره وكيل أول المحافظة محمد صالح عديو والوكيل المساعد ناصر محمد القميشي أشاد المحافظ احمد لملس بالدور الكبير الذي لعبته إدارة المستشفى لتأمين استمرار خدماته الطبية للمواطنين خلال الفترة الماضية رغم عدم وجود موازنة تشغيلية له وفي ظل نقص العديد من التجهيزات والمستلزمات الفنية والطبية التي يحتاجها ؛ مؤكدا استعداد قيادة المحافظة لتوفير بعض التجهيزات الفنية والمستلزمات الطبية الضرورية والملحة لعمل ونشاط المستشفى والمتابعة الجادة والحثيثة لحل مشكلة الرواتب التعاقدية للأطباء الأجانب والمحليين المتعاقدين مع المستشفى والموقفة رواتبهم منذ عدة أشهر ومتابعة صرف الموازنة التشغيلية للمستشفى وبما يؤمن له تسيير عمله ونشاطه الطبي في خدمة المواطنين بالصورة المرجوة ٠  وشدد المحافظ لملس على ضرورة الالتزام بالانضباط الوظيفي للطاقم الطبي والإداري العامل في المستشفى وإتخاذ الإجراءات العقابية القانونية اللازمة بحق المتسيبين والمقصرين في اداء مهامهم وواجباتهم العملية في هذا الصرح الطبي الهام بالمحافظة وبما يؤمن إعادة الحيوية إلى نشاطه الخدمي بالصورة المنشودة ؛ موجها إدارة المستشفى بسرعة رفع كشف كامل بالقوى الوظيفية الفائضة لدى المستشفى ليتم تدارس الحلول والمعالجات المناسبة واللازمة لها

 

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