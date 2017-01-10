علق سياسي واعلامي جنوبي على الإنتصارات التي تحققها القوات المسلحة الجنوبية ورجال المقاومة بدأ من تحرير التراب الجنوبي في باب المندب الذي سلبه المخلوع عفاش إداريا وأنتزعه من محافظة عدن وألحقه قسرا بمديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز اليمنية عام 1997م .

ثمن هذه الإنتصارات الجنوبية دماء زكيه لشهداء وجرحى من خيرة رجال الجنوب بينما أهل الأرض اليمنية قيادات وأحزاب يتوزعون الفنادق والمنتجعات في الرياض وتركيا ويوكلون إلى أنجاسهم الإعلاميين سرقة الإنتصارات الجنوبية وتجييرها لصالح أحزابهم وجيشهم المتخاذل .

الزميل الإعلامي والسياسي "لطفي شطارة أدلى بدلوه في هذا الجانب بالقول : يتساقط رجالات الجنوب وهم رافعين للعلم وحاملين للبندقية ..

يقاتلون من أجل قضية ومن أجل دولة ينشدون إستعادتها مهما طال الزمن ..

فلهذا ستتعب الشرعية والتحالف في البحث شمالا عن أصحاب قضية أو باحثين عن دولة يموتون من أجلها او لاستعادة شرعيتها ، فليس ما أقوله تعميم أو تقليل من الشمال ، ولكن نتائج الحرب تعلن هذه الحقيقة وبوضوح مهما حاولت ماكنة أإعلام الإصلاح والشرعية تغييبها وتضليل الخارج.

صباحكم خير وبركة

لطفي شطاره

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