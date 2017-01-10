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تساؤلات وضاح لفضح حزب الإصلاح

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 10 يناير 2017 08:08 صباحاً

 

● لماذا صرح د. محمد جميح بهذا التوقيت حيث قال أن : (واحدية المعركة تعني واحدية البلد) وهو يعلم حساسية مثل هذا الكلام عند المقاومة الجنوبية !؟

● لماذا جاء هذا الإعلان بهذا التوقيت ومتزامن مع تقدم المقاومة الجنوبية في مناطق استراتيجية تجاه تعز وصعدة !؟

● هل عرفتم مع من يشتغل جميح وأمثاله الكثير بغض النظر عن الهرج والمرج في القنوات !؟

● لماذا لا تنتفض مقاومة حزب الإصلاح المسيطرة على الوضع داخل مدينة تعز لتساعد في إرباك العدو ؛ لتسهيل سرعة تقدم المقاومة في ذباب !؟

● لماذا لا يتحرك جيش المقدشي والعرادة الجرار في مأرب ونهم مع تقدم المقاومة الجنوبية شمال صعدة وغرب تعز !؟

● ولماذا ولأول مرة بثت قناة اسكاي نيوز تقرير متكامل تقول فيه أنه لا وجود لمقاومة حزب الإصلاح في أرض المعركة .!؟

*نكزة*

الإجابة على هذه الأسئلة هي الجواب الكافي والدواء الشافي لمن يرفضون الاعتداء على مليشيات الحوثي وعفاش وضربها في العمق خارج حدود الجنوب .

 

وضاح بن عطية

#مشدود_اليافعي

 

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