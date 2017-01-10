وحدات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الوازعية

تواصل وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي تقدمها نحو معاقل الميليشيات الانقلابية في مديرية الوزاعية المطلة على ميناء المخاء، غرب تعز.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في اتجاه مفرق الوزاعية والبرح، غرب مدينة تعز محققة تقدما كبيرا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.

وأشار المصدر الى استمرار تقدم الجيش في منطقة حمير مديرية مقبنة غرب المدينة في اتجاه منطقة العيار الواقعة على طريق هجدة الرابط بين تعز والمخاء والحديدة، وسط تراجع الميليشيات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.

يأتي ذلك متزامنا مع تحرير معسكر العمري القريب من مدينة ذوباب الساحلية من قبضة الميليشيات وتطهير كافة الجبال المحيطة بينما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم الجش نحو منطقة الجديد والكدحه ومزارع الأسد الحمدلي بعد معسكر العمري.

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