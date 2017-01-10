الوصول إلى إتفاق لتسليم جثة الشهيد الصبيحي من قبل المليشيات

كشفت مصادر قبلية عن اتفاق تم التوصل إليه مساء يوم الاثنين بخصوص عملية تسليم جثة العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم من قبل الحوثيين .

وقال القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس مجلس طوارئ الصبيحة بجاش الاغبري ان عملية اتصالات مع قيادات الحوثيين انتهت إلى الاتفاق على تسليم الحوثيين لجثمان العميد الصبيحي صباح يوم الثلاثاء .

واشار الاغبري ان الحوثيين طلبوا توكيلا من قبل مجلس طوارئ الصبيحة وقبائل الصبيحة بهذا الاستلام موضحا بان قبائل الصبيحة ومجلس الطوارئ منحا العطري اذنا بالتسلم للجثة .

وقال الاغبري ان الحوثيين وضعوا بداية عدد من الشروط بينها التزام من قبل قبائل الصبيحة بالتوقف عن المشاركة في الحرب وصولا إلى الالتزام بعدم التقدم خارج حدود الجنوب موضحا ان كل هذه الشروط قوبلت بالرفض من قبل مشائخ واعيان الصبيحة .

وأكد الاغبري ان الحوثيين اشترطوا تأمين الأشخاص الذين سيقومون بنقل موكب الجثمان إلى منطقة طور الباحة قادمين عبر مديرية القبيطة موضحا بأنه تم الاتفاق مع القيادات العسكرية وقيادات المقاومة على تأمين هذا الموكب الذي قال انه سيصل صباح يوم غدا الثلاثاء.

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