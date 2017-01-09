نماذج من سرق الإنقلابيين والعنصرية التي يمارسونها

- الاسم / عبدالرب صالح جرفان

- الاسم الحركي في اليمن (أبو طه )

- الاسم الحركي في إيران (هاشمي جرفاني )

- من مواليد 1980م محافظة صعدة , مديرية ساقين ,منطقة الشعف ,قرية آل المهرِّم .

- المهنة الحالية : قائم باعمال رئيس جهاز الامن القومي بناء علي قرار من اللجنة الثورية سلطة الانقلابيين.

- المستوى التعليمي : تلقى تعليمه الاولي في مسقط رأسه ثم في الحوزة العلمية ببني معاذ/ سودان علي يد آية الله إبراهيم الشهاري.

- تلقى عدد من الدورات في إيران على يد الحرس الثوري .

- استخرج مايقارب من( 160) بطاقة باسماء مزورة من إحدى المحافظات لعصابته الذين قام بترحيلهم الى ايران وتم القبض على البعض منهم في مطار صنعاء والحديدة سابقا .

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نموذج من فساده المالي :

- استلم اثنين مليون وثلاثمأة الف دولار من دولة شقيقة عند زيارته لها في فبراير 2016م مساعدة لتسيير عمل جهاز الامن القومي .

- أشترى فلة بمبلغ مليون ومأتين الف دولار في حدة بصنعاء (مايساوي اربعمائة وستين مليون ريال يمني )من المبلغ الممنوح له كمساعدة للجهاز ودفع بمبلغ خمسمائة الف دولار(مايساوي مئة وخمسين مليون ريال يمني) لأحد أتباعه وهوالمدعو ابراهيم المراني الذي يملك معرضا لبيع السيارات في شارع النصر بصنعاء

- أعطى لعيسى المراني ستمأة الف دولار(مايساوي مئة وثمانين مليون ريال يمني)لأستثمارها في التجارة الخارجية وبالتحديد في القرن الافريقي وبعض الدول التي بها تواجد لايران .

- قام بتاجير (11) سيارة مدرعة تابعة لجهاز الامن القومي عبر المدعو مطلق المراني(ابو عماد) بمبلغ ايجار (7000)دولار لكل سيارة في الشهر , وذلك للشركة العالمية للخدمات الامنية التي يملكها ويديرها , ويقوم مطلق المراني بمحاربة ومضايقة جميع الشركات الأخرى من التأجير للمنظمات الا مقابل اتاوات ويلزم المنظمات بالتعامل مع الشركة العالمية , وشركة الهادي للخدمات الامنية والنفطية ( التابعة لاحمد الكحلاني ) مستغلا منصبه في الامن القومي وكل ذلك لحسابه الشخصي ولدعم الميلشيا.

- سحب من موازنة الجهازلعام 2016ممبلغ (120) مليون وبالامر المباشر (من الصندوق )

- اخذ مبلغ وقدره (800) الف ريال سعودي من التاجر يحي مسعود الحداد ( وذلك عن طريق احد أفراد عصابته وهو المدعو عزي المراني (ابو صالح ) .

- قام ببيع الف قطعة سلاح تابعة للامن السياسي عبر احد افراد عصابته ويدعى محمد ضيف الله صالح (ابو كاظم ) وكيل جهاز الامن السياسي للشؤون المالية والادارية بمبلغ (150) مليون ريال واخذ المبلغ لحسابه .

- أخذ مبلغ (300)الف يورو على التاجر الشبيلي غصبا وعنوة وظل الشبيلي يتابع في استعادة حقه الي أن مرض واصبح طريح الفراش .

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المخالفات الأدارية :

- قام بتوظيف سبعمأة شخص في جهاز الامن القومي من الهاشميين التابعين للميليشيا ومن صعدة والف شخص في جهاز الامن السياسي في حين ان اليمن عاجزة عن دفع الرواتب والشعب يموت جوع.

- عين مطلق المراني (ابو عماد ) هاشمي مديرا لدائرة الشؤون الامنية الداخلية والخارجية وعين حسن المراني (ابو الحسن) هاشمي مديرا لدائرة الاستخبارات , وعين احمد المؤيد هاشمي نائبا لشؤون المالية وعين حسين المؤيد هاشمي نائباللشؤون الادارية وهما أخوان كما عين بنفس الاسلوب الأخوين وضاح أبوطالب مدير للفنية وأخوة مساعد لإحدى الدوائر وغيرهم ولوائح الجهاز تحظر توظيف اثنين اقارب فما بالنا باخوة .

- عين وكيله التجاري ابراهيم المراني نائبا لمدير الاستثمار بهدف ادارة شؤونه المالية والتجارية وابراهيم هو ابن عم مطلق المراني .

- عين نجيب الوادعي نائبا لمدير الامداد والتموين – ونجيب الوادعي كان يعمل سمسار ومروج لاحد التجار المشهورين بتشليح السيارات المسروقه وعليه قضية نصب واحتيال في مواد غذائية بمبلغ (170) مليون ريال والقضية منظورة حاليا امام المحكمة .

- عين اشرف الكبسي نائبا لمديردائرة الامن وهذا الشخص له سوابق امنية خطيرة وله ملف بهذا الموضوع في جهاز الامن القومي حيث كان مسؤل عن خلية صنعاء التي كانت تدار من جهاز المخابرات الايرانية .

- كل الذين قام بتعيينهم في الدوائر مدراء او نواب لم يلتحقوا بالخدمة المدنية ولا العسكرية الا أنهم من الذين سبق له ترحيلهم وتدريبهم في ايران وقد منحهم رتب عسكرية بدأت برائد وانتهت بعميد.

- اقصى كوادر الجهاز القديمة من ذوي القدرات والكفاءات والخبرة واصحاب الاستحقاق القانوني من ذوي الرتب العسكرية .

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