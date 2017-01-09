نماذج من سرق الإنقلابيين والعنصرية التي يمارسونها - الاسم / عبدالرب صالح جرفان - الاسم الحركي في اليمن (أبو طه ) - الاسم الحركي في إيران (هاشمي جرفاني ) - من مواليد 1980م محافظة صعدة , مديرية ساقين ,منطقة الشعف ,قرية آل المهرِّم . - المهنة الحالية : قائم باعمال رئيس جهاز الامن القومي بناء علي قرار من اللجنة الثورية سلطة

قصف مكثف للطيران والبوارج وهروب جماعي للحوثيين من جبهة باب المندب افادت مصادر عسكرية من ساحل باب المندب ان طيران التحالف يشن في الوقت الحالي غارات جوية مكثفة وتشارك طيران الاباتشي في قصف المخاء والجبال المطلة عليها. كما تقوم البوارج الحربية بالقصف المركز على مواقع المليشيات. وافادت ذات المصادر العسكرية ان جثث المليشيات مرمية على

حضارم ولكن .. !! لم يدركوا بعد مدى خطورة اللعب عن بعد ، وخطورة الأحلام عقب الأكلات الشهية والمقاعد الفخمة والبطانيات الرقيقة والليالي الهنية والسفرات الطويلة . الى هولاء حضرموت تخطوا خطوات ثابتة الى هدفها الذي رسمته احلام ابنائها الثوار ومن يريد ان يزايد او يغالط فانما يغالط نفسه

قوة الجنوبيين في وحدتهم ،،، اي جنوبي باقي فيه حتى 10% لصالح الجنوب يجب تحافظ عليه وان لاتخسره لان اي جنوبي تخسره سوف يكسبه العدو ويستخدمه ضد الجنوب ،، كل القوى التى تضررت من النظام السابق في الجنوب وهربت للشمال والسعودية تم استقطابها وعمل لهم معسكرات في الشمال والسعودية ضد النظام السابق في الجنوب