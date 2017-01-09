قصف مكثف للطيران والبوارج وهروب جماعي للحوثيين من جبهة باب المندب
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شبوه برس - خاص - باب المندب
الاثنين 09 يناير 2017 09:53 مساءً
افادت مصادر عسكرية من ساحل باب المندب ان طيران التحالف يشن في الوقت الحالي غارات جوية مكثفة وتشارك طيران الاباتشي في قصف المخاء والجبال المطلة عليها.
كما تقوم البوارج الحربية بالقصف المركز على مواقع المليشيات.
وافادت ذات المصادر العسكرية ان جثث المليشيات مرمية على الطرقات جراء الاستهداف الجوي المكثف لهم، كما ان هناك مجاميع كبيرة من المليشيات قامت بالهروب الجماعي من عدة مواقع عسكرية قامت قوات عملية (الرمح الذهبي) بالسيطرة عليها قبل ساعات، كما تمكنت وحدة عسكرية خاصة من اسر 8 من المليشيات ومازالت تلك العمليات مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.
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