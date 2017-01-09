حضارم ولكن .. !!

لم يدركوا بعد مدى خطورة اللعب عن بعد ، وخطورة الأحلام عقب الأكلات الشهية والمقاعد الفخمة والبطانيات الرقيقة والليالي الهنية والسفرات الطويلة .

الى هولاء حضرموت تخطوا خطوات ثابتة الى هدفها الذي رسمته احلام ابنائها الثوار ومن يريد ان يزايد او يغالط فانما يغالط نفسه ويزايد على اشباهه ..

الحراك الجنوبي الحضرمي لم ولن يفرط بحضرموت ومستقبل حضرموت وكيف يكون هذا وقد كان السباق في الدفاع عن حضرموت وخيرات حضرموت واستقلال حضرموت بذاتها تدير نفسها بابنائها ، الحراك الجنوبي لن يكون الا كما هو سيف قاطع لحناجر المتتطاولين عليها وعلى ابنائها ومن يريد ان يعبث بتضحياتها ..

اما النخاسون فلن يدركوا الحقيقة حتى ينخلعوا من غرورهم وكبريائهم وانانيتهم وحضرميتهم المزيفة ..

فانتم يا رائحة الحلوى يا ممتطيين الأعواد فمصيركم الفشل والغرق لا محالة فالقشة لا يمكن ان تنجي الغريق، ولن تكون النجاة لحضرموت والحضارم الا اذا ما استطعنا ان نجتمع على كلمة سواء نحترم بعض ونجل بعض وقبل هذا وذاك يجب ان نعترف بسواسيتنا فليس هناك من هم درجة اولى واخرين درجة ثانية او ثالثة ، وبالتالي نركز اهتمامنا على تضحيات شبابنا وشعبنا الحضرمي في الداخل قبل الخارج وتكون هي من يرسم لنا هدفنا ويضيئ طريقنا الى مستقبل منفتح يتسع للجميع .

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