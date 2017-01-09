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الاثنين 09 يناير 2017 09:48 مساءً

قوة الجنوبيين في وحدتهم ،،،

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اي جنوبي باقي فيه حتى 10% لصالح الجنوب يجب تحافظ عليه وان لاتخسره لان اي جنوبي تخسره سوف يكسبه العدو ويستخدمه ضد الجنوب ،،

كل القوى التى تضررت من النظام السابق في الجنوب وهربت للشمال والسعودية تم استقطابها وعمل لهم معسكرات في الشمال والسعودية ضد النظام السابق في الجنوب وعندما جاءت حرب 94م استخدم المخلوع كل القوى الجنوبية المتضررة بما فيهم اصحاب 13 يناير وسبقوا أمام الدبابات التى اجتاحت الجنوب وهزم الجنوب بالجنوبيين  ولو كان الجنوبيين موحدين لما استطاعت اي قوة ان تحتل الجنوب هذه الوحدة التي افتقدناها في حرب 94م  هي من انتصرت في حرب 2015م وهزمت قوات المخلوع ومليشيات الحوثي وحررت المناطق الجنوبية المحرره وهي من تذود اليوم وتحمي مناطق الجنوب المحررة.

 ولصيانة هذه الوحدة والحفاظ عليها ينبغي ان يكبر ويترفع الجميع عن صغائر الأمور وعن التمترسات والتعصب الحزبي والقبلي المناطقي وان يتخلص الجميع من ثقافة وعقلية الاستحواذ والوصاية وإلغاء وتخوين كل من نختلف معه سياسيا، ،،

 هذه الوحدة تتطلب تجسيد ثقافة التصالح والتسامح الجنوبي وتحويلها من شعارات ويافطات نرفعها في كل مناسبة إلى سلوك وثقافة تؤمن بحقوق وشراكة الآخر وفي جنوب لكل الجنوبيين، ،،

تذكروا دائما ان قوة الجنوبيين في وحدتهم وعدالة قضيتهم ،، وان هزيمتهم وفشلهم في خلافاتهم وتمزقهم ،،،

صالح قحطان

9 يناير 2017م

 

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