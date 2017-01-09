بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي استشهاد القائد الجنوبي البطل العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء ثالث حزم واحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي ، رئيس مجلس الحراك بمحافظة عدن ، الذي ارتقى يوم السبت 7 يناير 2016م شهيدا في ميادين العزة وهو يخوض معارك الشرف بمنطقة ذباب بباب المندب .

إن وطننا الجنوب العربي الذي يواصل ملاحم التصدي البطولي لجحافل المليشيات اليمنية الباغية يفقد باستشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي واحدا من أفضل وأنبل رجاله وأحد أبطاله الميامين الذين سجلوا على مدار الأعوام الماضية ملاحم بطولية خالدة أرعبت قوى الاحتلال وجرعتها مررات الهزائم والانكسارات فقد كان للشهيد البطل عمر الصبيحي أدوار ريادية خالدة في مآثرة الانطلاق بمارد الثورة التحررية الجنوبية وكان من السباقين في قيادة المقاومة الوطنية الجنوبية التي تصدت ببطولة أسطورية لجحافل المليشيات الحوفاشية الغازية لترغمها على الاندحار وتحرير محافظات الجنوب العربي من دنس الغزاة المحتلين ..

أمام هذا المصاب الجلل نعزي أنفسنا وعموم شعبنا ونتوجه بأصدق تعازينا إلى أسرة الشهيد وأهله وذويه.. سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله جميل الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

صادر عن

المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب العربي بحضرموت

المكلا - 9 يناير 2017م

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