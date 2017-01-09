مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 300 ألف سلة غذائية في الحديدة

شرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع 300 ألف سلة غذائية في محافظة الحديدة باليمن، وزع منها 20 ألف سلة في 15 مديرية عبر الشركاء المحليين.

وقال مدير الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي إن المركز بدأ توزيع 150 ألف سلة غذائية عبر الشركاء المحليين، حيث تم توزيع 20 ألف سلة منها وجارٍ توزيع المتبقي، فيما تم تخصيص 150 ألف سلة غذائية أخرى عن طريق برنامج الأغذية العالمي لـ26 مديرية في الحديدة يستفيد منها أكثر من 460 ألف فرد تشتمل على قسائم شرائية وسلال غذائية.

اتبعنا على فيسبوك