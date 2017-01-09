أحد أبناء تعز : لأن لدينا قنوات إعلامية سرقنا انتصارات الجنوبيين

تدور رحى المعارك في مناطق ذباب وباب المندب والعمري وهم متجهون على امتداد الخط الساحلي وصولاً الى المخا ومن ثم تحرير تعز بشكل كامل..

معركة التحرير للساحل الغربي انطلقت للامام وبدون عودة للخلف ... تم التجهيز والاعداد لهذه المعركة بشكل دقيق وبسرية تامة ..وباشراف الرئيس مباشرةً..

المعيب والمخزي لنا ابناء تعز بشكل عام قيادة وافراد جيش ومقاومة . ان القيادة العليا لم تعد تثق بنا من اجل تحرير انفسنا. وتحرير تعز .. فقد اوكلت هذه المهمة للقيادات الجنوبية والالوية الجنوبية. في ضل تكتيم دقيق عن القيادة العسكرية في تعز..

المعيب والمخزي والعار الذي سيضل يلاحقنا امام الله وامام الوطن والتاريخ ..هو إعلامنا المزيف والناقل لعكس الحقائق .. ونسب الانتصارات لغير اهلها.. ومحاولة تلميع افراد وقيادات ليس لها علاقة بهذه المعركة ولم تكن مشاركة فيها ولم تعلم بتنفيذها ووقتها اصلاً..

فقط عندما سمعت ببدء المعركة سارعت للظهور الاعلامي وتلميع نفسها.. فالبعض ضهر لدرء وابعاد الاحراج امام ابناء تعز.. والبعض ظَهر لتلميع نفسة . في الوقت الذي ندرك جميعنا اين هم الان و اين مواقعهم وكيف يشاركون في تعز..

احدهم في اتصال هاتفي لقناة بلقيس عصر اليوم ..يقول بانه احد قادة جبهة الوازعية ويتكلم عن سير المعارك في ذباب وباب المندب.. وهو لم يتعدى النقطة الفاصلة بين الكدحة والحناية.. نزل الى الكدحة لمدة عشر دقائق فقط وعاد مسرعاً نحو تعز...

الا نستحي نحن ابناء تعز ان نحاول سرقة انتصار الابطال الذين يدحرون مليشيا الانقلاب عنا .. نحن لم نستطيع تحرير تعز.. وايضاً نسرق في عز النهار انتصارات الاخرين . فقط لاننا نمتلك قنوات اعلامية من نفس الطيف الذي ننتمي الية ..الا نخجل الا نستحي..

هناك من يقدمون انفسهم فداءً لهذا الوطن وهناك من يسرق انتصاراتهم ودمائهم . بدون حياء . من احد ،

الا تلاحظون ، ان شهداء امس وعلى رأسهم الشهيد عمر الصبيحي . لاتوجد له صورة بطولية بالبزة العسكرية في الاعلام اليمني..وبالذات قناة اليمن الفضائية..

أتدرون لماذا؟؟

لان هناك من هم في صفوف الشرعية ويفكرون بنفس العقلية التي كان يفكر ويشتغل فيها المخلوع صالح..

عقلية الاقصاء ، وعقلية التهميش، وعقلية التحيز، وعقلية الغيرة من ابداع وكفاءة الغير..

لماذا الغيرة من الانتصارات التي يقدمها الجنوبيون..رغم انها في صالح تعز..ولتعز ..

فلماذا تسرقون انتصاراتهم ؟

ولماذا تهميشهم اعلامياً؟

ولماذا اقصائهم من الاعلام اليمني؟

يجب علينا ان نستحي قليلاً.. وندرك ان المجتمع اصبح يعرف كل شئ ولن يستطيع احد ان يغرر عليه ويخدعه..

استحوا من الضحك واللعب على عقول الناس..

ينبغي علينا تقديم الاعتذار لكل من ضحى باغلى ما يملك من اجل كرامتنا وكرامة الوطن ..

يجب على كل من ظهروا اعلامياً وليس لهم علاقة بمعركة تحرير الساحل ان يقدموا اعتذارهم الان لهؤلاء العظماء والقادة ابطال معركة تحرير الساحل..

لانهم يعرفون كل شئ .. ولن يستطيع احد مغالطتهم..

وما تقومون به ايها السارقون للانتصارات.. يولد اقتناع تام لدى الجنوبيين باننا نمتلك نفس العقلية القديمة التي حكم فيها عفاش.. مما يجعلهم يفقدون الثقة بابناء تعز مجدداً ..

اتمنى من كل الاعلاميين والقادة والسياسين الذين حاولوا تزييف الحقائق وسلب وسرقة انتصارات الغير ان يقدموا اعتذارهم فوراً .. وان يتركوا الانتصارات لأهلها.. ولا يتكلمون الا بما يحدث حقيقةً .. او يصمتووووووووووون..

*- محمد البريهي – تعز

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