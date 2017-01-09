حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) محافظة شبوه يستنكر تهديد الأستاذ الكثيري

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

لقد تابع فرع حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) محافظة شبوة، ماتعرض له القيادي الجنوبي، والشخصية الحضرمية، الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القيادي بحزب الرابطة، وعضو المجلس التنسيقي لقوى التحرير والاستقلال بحضرموت، ورئيس الدائرة السياسية للجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع؛ من أساليب استفزازية غبية، وما طاله من تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، من خلال رسائل اللكترونية وصلته، لاشك من أنه تقف خلفها جهات يزعجها، ويقض من مضجعها، مايضطلع به الكثيري من دور نضالي ونشاط ثوري سياسي وطني حثيث، في سبيل الحرية ولانعتاق من سلطان الهيمنة، والعمل على كسر آخر حلقات النفوذ، والوصاية على حضرموت والجنوب العربي عامة.

وإذ إننا ندين ونستهجن بإشد العبارات، تلك الأعمال الموغلة في القذارة والجبن، التي تهدد حياة قياداتنا ورموز نضالنا الوطني الجنوبي، فإننا في ذات الوقت، نحيي ونثمن عاليا ما أبدته من موقف مسؤول، كل القوى والتيارات الحرة؛ والذي جاء ردا قويا، معبرا وبفصاحة، عن روح التلاحم وعظمة الإصطفاف الحضرمي، في مواجهة مثل تلك الأعمال، والأساليب الرخيصة والبائسة، التي نعلم يقينا، من أنها لن تفت في عضد الرجال الأوفياء، ولن تزيدهم إلا عزما وإصرارا، على المضي قدما، ومواصلة مانذروا أنفسهم له، من مهام جسام، تعبد وتمهد الطريق الآمن، لما ينجز ويحقق كل آمال وتطلعات شعبنا، في التحرير والإستقلال، وقيام دولة الجنوب العربي الفيدرالية، كاملة السيادة.

المجد والخلود لكل شهداء الجنوب العربي

الشفاء للجرحى

الحرية للأسرى

صادر عن فرع حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) محافظة شبوة.

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