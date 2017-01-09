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اخبار المحافظات

كفيت ووفيت د. بايزيد وأبدعت في حوارك الراقي لقناة حضرموت .

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كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 09 يناير 2017 09:38 مساءً

 

تابعت مثل غيري مساء أمس الاحد على قناة حضرموت البرنامج الرائع الذي يقدمه الاعلامي غسان عبدون ( مكاشفه) والذي جمع في حلقته الاولى الاستاذ عبدالمجيد وحدين والدكتور عبدالقادر بايزيد الامين العام للجنة التحضيريه للمؤتمرالجامع ..             

وأقول :

 لقد بانت  للجميع مطالب من يتبنوا تشاورية تصحيح المسار الحقيقية ومنذ البداية .. الا وهي  المشاركة والتمثيل بالتواجد في كل  اللجان ، وتكررت مطالبهم المبطنة وعلى أستحياء عند رفعهم مطالب تصحيح المسار بعد ان رأوا عجلات قطار المؤتمرالجامع  تدور بسرعة ماكانوا يتوقعوها .. ولايمكن عودته الى محطتة الأولى بل بات ذلك مستحيلا لهم .. 

 

واليوم  بان حجمهم وعدم واقعية مطالبهم .. والدكتور عبدالقادر بايزيد الامين العام لتحضيرية مؤتمرحضزموت الجامع  الذي وضع النقط على الحروف لله دره         نعن كفى ووفى ويستحق نيل جائزة المؤتمر الحضرمي الجامع الكبرى وقد شرف كل أطياف المجتمع الحضرمي في كل اطروحاته المتزنه والتى تميزت بواقعية  ومصداقيه  ..                  

 

أقول له أبدعت دكتورنا العزيز عبدالقادر بايزيد وأنت مكسب كبير لحضرموت وأهلها وكنت أنموذجا رائعا للوطني الغيور على وطنه الحضرمي ..             

وسلم فاك بما قال وسلمت لسانك بما نطقت به من روائع الكلام ....

لقد أشفقنا على الأخ عبدالمجيد وحدين لإرتمائه وسط شلة ولم يكن ذلك المكان الذي ينتظره اعدادا من الناس أن يكون متواجدا فيه ... وأظنه قد خسر بعض قواعده بسبب موقفه هذا؟!!!!

نامل من اﻷخرين  المشككين في نجاح هذا الحدث والمشروع الحضرمي الجامع أن يعودوا الى جادة الصواب قبل فوات الاوان حتى لايعضوا اصابع  الندم حين لاينفع ندم بعد ذلك وتغلق كل الابواب امامهم ....

كلنا حضرموت وحزبنا جميعا هو حضرموت .

*- بقلم الاستاذ عوض عبد السعدي .                         

 

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