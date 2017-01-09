أحد قادة العصبة الحضرمية يشكك في وطنية ‘‘علي الكثيري‘‘ ويهدده (وثيقة)

وجه أحد قادة ما تسمى بالعصبة الحضرمية تهديدا لسياسي واعلامي حضرمي بالتهجير إلى خارج وطنه حضرموت .

حيث نشر أحد كتاب ومنظري العصبة الحضرمية منشورا على صفحته الخاصة شكك فيه في حضرمية ووطنية السياسي والإعلامي الأستاذ ‘‘علي عبدالله الكثيري‘‘ وعدد من القيادات السياسية والاعلامية في حضرموت ودعا إلى معاقبتهم ونفيهم من حضرموت عبر التهجير القسري إلى اندونيسيا (جاوه) لتعلم الحضرمة (الوطنية) من خلال تعلم فنون ‘‘الشرح الحضرمي‘‘ كما يعتقد , محددا زمن (النفي) الدورة لمدة عشر سنوات شامله التذاكر والسكن والاكل والتعليم كما رصد ذلك موثقا موقع "شبوه برس" .

ودعا العصباوي التجار الحضارم إلى تحمل نفقات الكثيري ورفاقه , وليس من ماله الخاص أو أموال العصبة الحضرمية أو من أموال مموليها !!.

من المعلوم أن الحركات (الشوفينية) عندما تسقط وطنية أي فرد من أفراد المجتمع الذي تعيش وتنشر دعوتها فيه يعتبر من وجهة نظر أعضائها مرتكب للخيانة الوطنية العظمى وعقوبتها مشددة في كل نظم العالم تصل عقوبة الاعدام .

صاحب الدعوة المدعو صالح عبدالله باسويد الذي يكتب أحيانا باسم مستعار باسم (عبدالله آل عبدالله) كل كتاباته تقطر كراهية وعنصرية مغرقة في الشوفينية ضد الجنوب والجنوبيين وضد يافع حضرموت ويتعبرهم في مرتبة بشرية أدنى من اليمنيين الشماليين حد وصفه ويحمل كرها لكل مخالف لأفكار عصبته التي يعتبرها بعض الحضارمة بوقا إعلاميا للجناح القبلي في حزب الاصلاح اليمني برئاسة شيخ حاشد صادق بن عبدالله الأحمر

موقع "شبوه برس" يعيد نشر ما كتبه المدعو صالح باسويد :

إلى تجار حضرموت

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ياريت تتكفلون بارسال التالية اسماءهم الى اندنوسيا ليتعلمون الشرح الحضرمي بدلاً من الرقص اللحجي

١- علي الكثيري

٢- محسن نصير

٣- بلفقيه

٤-صبري بن دخاشن

٥- علي باثواب

وممكن الاخوان يضيفون بعض الاسماء , اما بن حطبين وشلته ماينفع معهم فالعرق دساس

الدورة لمدة عشر سنوات شامله التذاكر والسكن والاكل والتعليم (ماشي قات في جاوه)

هناك بعض المسئولين في الدولة ( مستشارين )ايضا بحاجه لدورة في الحضرمة , لكن ننتظر عليهم فبعضهم في ارذل العمر ومابغيناكم تحسفون فيهم البقش , والبعض بايجون مع الموجه , وفانوس علاء الدين عاده معهم .

أ هـ .

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